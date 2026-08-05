El delantero que brillaba en el futbol mexicano estuvo muy cerca de ser refuerzo de La Máquina antes de su lesión.

Cruz Azul es el vigente campeón del futbol mexicano y también del Campeón de Campeones. El equipo dirigido por Joel Huiqui ha demostrado ser el mejor del país hasta el momento y quiere seguir manteniendo ese nivel durante el segundo semestre del año.

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En esta temporada, La Máquina buscará continuar por el mismo camino. El gran objetivo del conjunto celeste es pelear por el Torneo Apertura 2026 y conseguir el bicampeonato para seguir marcando una época en el futbol mexicano.

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En las últimas horas, una noticia cayó como un baldazo de agua fría entre los aficionados de Cruz Azul, ya que el equipo pudo haber contado con un futbolista de gran nivel para reforzar su plantel en este mercado de pases y volver a pelear por todo.

Hablamos de Joao Pedro, delantero brasileño que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera tras convertirse en el máximo goleador del torneo pasado junto a la Hormiga González y jugando para Atlético San Luis.

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Gracias al gran nivel que mostró en las últimas temporadas, el atacante despertó el interés de varios equipos importantes. Además de Cruz Azul, también apareció en el radar del América. Sin embargo, una grave lesión terminó cambiando por completo su futuro.

Récord reveló cómo una grave lesión impidió el fichaje de Joao Pedro por Cruz Azul

De acuerdo con información de Récord, Cruz Azul retomó las negociaciones por Joao Pedro después de haber intentado ficharlo en mercados anteriores. En esta oportunidad, la directiva celeste ya había logrado acercar posiciones con Atlético San Luis y con el delantero brasileño para cerrar la operación.

Sin embargo, mientras las conversaciones avanzaban, Joao Pedro disputó un partido amistoso con Atlético San Luis frente a Querétaro y sufrió una grave lesión en la rodilla derecha. Los estudios posteriores confirmaron una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que tuvo que ser operado y estará varios meses fuera de las canchas.

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