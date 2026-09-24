El emblema de los 'Ticos' no forma parte de la convocatoria para el duelo de hoy. La razón de su ausencia.

Luego de no haber participado en la pasada Copa del Mundo, Costa Rica empezará a competir seriamente este año en su estreno en la CONCACAF Nations League 2026/27. La escuadra centroamericana iniciará su camino en esta edición del evento deportivo de selecciones recibiendo a un rival que sí jugó el último Mundial: Curazao.

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En el debut de las dos escuadras nacionales en esta competencia internacional, uno de los principales condimentos no estará para darle sabor al plato fuerte del jueves. Keylor Navas no jugará el partido de esta noche en San José, convirtiéndose en el ausente más notable y reconocido de los futbolistas que podían presenciar la cita copera.

En primer lugar, vale mencionar que el golero directamente no está en la convocatoria para esta fecha FIFA con la Selección de Costa Rica, así que ni siquiera es elegible. El guardameta no viajó a su país natal, y se quedó en México entrenando junto a su equipo, los Pumas de la UNAM, para el cual jugará un partido este fin de semana.

Keylor no vestirá la tricolor esta fecha FIFA [foto: Getty]

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La principal causa de la baja del guardameta para la CONCACAF Nations League 2026/27 reside en un cortocircuito con el entrenador Fernando Batista en la previa del parón. El estratega argentino lleva pocos meses al frente de la Selección de Costa Rica, y ya tiene en su historial un altercado con Keylor Navas, emblema y capitán del equipo.

En la antesala del receso internacional, el DT contó que le envió, sin respuesta, un mensaje al arquero para conversar sobre su posible regreso a la Selección de Costa Rica. Sin embargo, Keylor Navas no habría contestado a ese mensaje telefónico, y ante esa reacción, el estratega citó a otros: Patrick Sequeira, Bayron Mora y Abraham Madrid.

Del otro lado hubo respuesta inmediata pero en forma pública e indirecta. El portero posteó una encuesta en Instagram dedicada al entrenador. Allí, le preguntaba a sus seguidores si, en caso de querer decir algo importante, enviaban un mensaje o llamaban a la persona. Rápidamente, todos vincularon esa publicación a Fernando Batista.