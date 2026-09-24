Las selecciones de Costa Rica y Curazao iniciarán su actividad en esta fecha FIFA y harán este jueves por la noche su presentación oficial en la CONCACAF Nations League 2026/27. La prestigiosa competición continental regresa con una nueva edición, y estos dos conjuntos disputarán hoy su primer partido de la fase de grupos del torneo.

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Costa Rica y Curazao comparten el Grupo A de la “Liga A” de esta CONCACAF Nations League, zona que integran junto a Haití, Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana. Hoy se celebrará la jornada 1 de esta etapa del certamen donde los solo aquellos que acaban entre los dos primeros del grupo avanzarán a los cuartos de final.

Por el lado de los dueños de casa, los ‘Ticos’ continúan el proceso de Fernando Batista, el entrenador argentino que asumió la conducción técnica allá por el mes de marzo. En el caso de la visita, la ‘Ola Azul’ sigue con Dick Advocaat al frente, luego de su histórica participación en la Copa del Mundo que supo emocionar a todo el planeta.

Las lágrimas de Advocaat que conmovieron en el Mundial [Foto: Getty]

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Cuándo juegan Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026/27:

El partido Costa Rica vs. Curazao se llevará a cabo HOY jueves 24 de septiembre, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá (San José, CR), por la jornada 1 del Grupo A de la “Liga A”. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 20.00 horas de Costa Rica -misma hora en México-, en el último turno de la agenda del día.

Dónde ver Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026-27:

En México y todo Centro y Norteamérica, el partido Costa Rica vs. Curazao se podrá sintonizar en vivo y en directo a través del canal de YouTube de CONCACAF. Además, en Costa Rica el compromiso internacional también se podrá sintonizar en simultáneo por medio de las pantallas de Repretel En Vivo y de Repretel Canal 6.

La transmisión de Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026-27:

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El minuto a minuto de Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026-27:

Cuando el árbitro pite el kick-off, se desplegarán aquí todas las jugadas al instante que vayan aconteciendo en el encuentro del Grupo A: