Minnesota United y Atlante se ven las caras por la Leagues Cup 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Minnesota United recibe este martes al Atlante en la Jornada 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El choque entre la escuadra de la MLS y los Potros de Hierro comenzará a las 18:30hs (tiempo del centro de México) y se disputará sobre la cancha del Allianz Field en Saint Paul, Minnesota.

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El equipo de Miguel Herrera llega a esta última fecha con la ilusión intacta de clasificar a las instancias finales del certamen internacional, mientras que la escuadra estadounidense busca romper su racha negativa en casa para no quedar fuera tempranamente.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para seguir las acciones de este encuentro en territorio mexicano, la transmisión estará disponible de manera exclusiva a través del servicio de streaming Apple TV mediante la suscripción del MLS Season Pass. En esta ocasión, el duelo no contará con transmisión por televisión abierta ni por cadenas deportivas de cable en México.

La actualidad de ambos equipos

Minnesota United llega necesitado de un triunfo urgente frente a su afición. El equipo estadounidense cayó en sus primeros compromisos de la competición, incluida una derrota por 2-1 frente a los Bravos de Juárez, y arrastra una racha sin victorias que pone en peligro su continuidad en la Leagues Cup 2026.

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Por su parte, el Atlante ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. El equipo azulgrana dio el gran golpe en la jornada inaugural tras vencer 1-0 a Vancouver Whitecaps en condición de visitante, y tras su tropiezo posterior frente a Real Salt Lake, buscará amarrar su boleto a la siguiente fase sumando de a tres ante Minnesota.

En síntesis