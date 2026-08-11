Pumas se enfrenta con Columbus Crew por la tercera jornada de la Leagues Cup. La información de cómo ver el partido.

Pumas afronta este martes 11 de agosto su último compromiso de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El rival del conjunto universitario es el Columbus Crew y el encuentro comienza a las 17:30hs (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

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Pumas llega a este duelo sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final, pero con el objetivo de sumar sus primeros puntos y cerrar con dignidad su participación internacional antes de reanudar la Liga MX. Por su parte, el cuadro local busca una victoria que le asegure un lugar en la siguiente ronda.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados auriazules en territorio mexicano, el partido de Pumas frente a Columbus Crew podrá seguirse de forma exclusiva mediante la plataforma de streaming Apple TV, a través del servicio MLS Season Pass. Por lo tanto no tendrá transmisión por televisión abierta.

La actualidad de ambos equipos

El Columbus Crew llega a la tercera jornada con paso perfecto tras conseguir dos victorias consecutivas ante rivales mexicanos: un 3-1 sobre el Atlas en su debut y 2-1 frente a los Tuzos del Pachuca. Con 6 puntos en la bolsa, los dirigidos por Wilfried Nancy buscarán amarrar el liderato y la clasificación.

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Por su parte, los Pumas dirigidos por Esteban Solari no han tenido el mejor arranque de torneo y suman dos derrotas consecutivas (0-3 ante Charlotte FC y 0-2 contra FC Cincinnati). El cuadro de la UNAM necesita reencontrarse con el triunfo para recuperar confianza antes de regresar a la actividad del torneo Apertura 2026.

En síntesis