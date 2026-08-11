Dónde ver hoy el Cincinnati vs Atlas en vivo

Conoce todo lo que debes saber sobre el horario, fecha y canal de transmisión del Cincinnati vs Atlas.

La actividad de la Leagues Cup 2026 continúa este martes con un duelo crucial para las aspiraciones rojinegras en el torneo. Atlas se enfrenta al FC Cincinnati en el marco de la última jornada de la fase de grupos. El encuentro comienza a las 18:00 horas (Tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en la cancha del TQL Stadium en Ohio.

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Para el conjunto tapatío este partido es prácticamente cero relevante Tras los recientes tropiezos en la competición continental, los Zorros están obligados a buscar un resultado favorable si no quieren despedirse sin ningún punto de este torneo entre la MLS y Liga MX.

¿Por dónde ver el partido en México?

A diferencia de otros encuentros que cuentan con transmisión por televisión abierta, este compromiso será exclusivo de streaming. Los aficionados rojinegros y del fútbol en general podrán ver el juego de FC Cincinnati frente a Atlas únicamente a través de la plataforma de Apple TV, mediante su suscripción al torneo.

La actualidad de ambos equipos

El FC Cincinnati de Pat Noonan llega en un momento inmejorable a este compromiso, presumiendo una racha muy positiva. El equipo de Ohio viene de mostrar su solidez tras golear por 2-0 a Pumas de la UNAM en su última presentación de esta misma Leagues Cup, consolidándose como uno de los serios contendientes del certamen.

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Por su parte, el Atlas llega con urgencia y en una situación mucho más delicada. El cuadro mexicano viene de caer por 2-0 ante el Charlotte FC en su más reciente salida en el torneo. Con este panorama adverso, los Rojinegros necesitan dejar atrás sus altibajos para conseguir un triunfo de vida o muerte en patio ajeno.

En síntesis