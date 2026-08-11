Dónde ver hoy el Real Salt Lake vs FC Juárez

Conoce los detalles del partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup entre Real Salt Lake y los Bravos de Juárez.

FC Juárez continúa este martes su andadura en la Leagues Cup 2026. El siguiente rival de los Bravos es el Real Salt Lake, en un duelo vital para definir el pase a los cuartos de final del torneo binacional. El encuentro comienza a las 19:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en la cancha del America First Field en Sandy, Utah.

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Para el conjunto fronterizo, este partido representa la gran oportunidad de asegurar su boleto a la fase final del certamen. Tras un buen arranque en el torneo, los mexicanos buscarán imponer condiciones como visitantes ante un cuadro de la MLS que está urgido de una victoria para mantenerse con vida en la competencia.

¿Por dónde ver el partido en México?

A diferencia de otros compromisos que cuentan con transmisión por televisión abierta, este juego será exclusivo de streaming. Los aficionados de los Bravos y del fútbol en general podrán disfrutar del partido entre Real Salt Lake y FC Juárez únicamente a través de la plataforma de Apple TV, mediante la suscripción al torneo de la MLS.

La actualidad de ambos equipos

El Real Salt Lake, dirigido por Pablo Mastroeni, llega a este duelo tras conseguir una contundente victoria por 4-0 sobre el Atlante en su última presentación. Sin embargo, el equipo de Utah necesita sumar obligatoriamente los tres puntos y esperar una combinación de resultados para poder avanzar. Para lograrlo, se apoyarán fuertemente en su ataque liderado por Sergi Solans —quien viene de marcar su primer gol en el torneo—, Morgan Guilavogui y Diego Luna.

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Por su parte, el FC Juárez vive un gran momento en esta competición internacional. Tras un inicio de campaña complicado en la Liga MX, los Bravos han ganado de forma consecutiva en esta Leagues Cup, acumulando cinco goles a favor. En la ofensiva destaca el aporte de Oscar Estupiñán, quien ha anotado en partidos consecutivos, y de Jairo Torres con sus asistencias. El equipo comandado de manera interina por Salvador Valero buscará sellar su buen paso asegurando el anhelado boleto a la siguiente ronda.

En síntesis