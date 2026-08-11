¿Juega Keylor Navas? Las alineaciones de Columbus Crew vs. Pumas UNAM por la Leagues Cup 2026

Columbus Crew y Pumas se enfrentan este martes 11 de agosto por la tercera y última jornada de la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro comienza a partir de las 17:30hs (CDMX) y se lleva a cabo en el ScottsMiracle-Gro Field, ubicado en Columbus.

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Por el lado del equipo de la MLS, Columbus Crew le ganó 3-1 a Atlas y 2-1 a Pachuca en las primeras dos jornadas por lo que el conjunto norteamericano está cerca de concretar su clasificación en la Leagues Cup, pero una derrota puede dejarlo eliminado dependiendo de los resultados.

Por su parte, Pumas ya quedó eliminado luego de perder 3-0 con Charlotte y 2-0 con Cincinnati. Por esta razón es que se espera que Esteban Solari rote en la alineación inicial y le dé minutos a jugadores que quizás no estuvieron tanto en la cancha pensando en el reinicio de la Liga MX.

La probable alineación de Columbus Crew

Schulte

Moreira

Camacho

Ruvalcaba

Amundsen

Farsi

Karumanchi

Gomes

Habroune

Méndez

Gazdag

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La probable alineación de Pumas