¿Juega Brian Rodríguez? Las alineaciones de América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup 2026

América tiene todo listo para su segunda presentación en la Leagues Cup. Este domingo desde las 20:15hs del Centro de México, las Águilas se miden con Portland Timbers con la ilusión de respaldar la victoria obtenida en el debut por 3-1 ante San Diego FC. A continuación, repasa quiénes serán los 22 protagonistas que saltarán al campo de juego.
América no presenta dudas. Con lo mejor que tiene a disposición Guillermo Almada, los de Coapa buscan su segunda victoria consecutiva. En ese sentido, Brian Rodríguez será titular a pesar de los múltiples rumores que acercan su futuro al futbol brasileño, con Cruzeiro como el equipo más interesado en contratar sus servicios.
Por el lado del conjunto estadounidense, el 5-2 con el que despacharon a Puebla en el estreno de la competencia internacional les da la moral necesaria para llegar ilusionados a enfrentar a uno de los gigantes de México. En ese sentido, se espera que sea el mismo equipo que goleó a la Franja hace un par de días.
Alineación de América vs. Portland Timbers
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Alan Cervantes
- Ícaro Conceicao
- Erick Sánchez
- Isaías Violante
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
Alineación de Portland Timbers vs. América
- Trey Muse
- Brandon Bye
- Finn Surman
- Alex Bonetig
- Ian Smith
- Joao Ortíz
- José Caicedo
- Cole Bassett
- Ariel Lassiter
- Kristoffer Velde
- David Pereira
En síntesis
- Club América enfrenta a Portland Timbers este domingo a las 20:15hs de México.
- El uruguayo Brian Rodríguez será titular con las Águilas pese al interés de Cruzeiro.
- Portland Timbers venció 5-2 a Puebla durante su debut en la Leagues Cup.