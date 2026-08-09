¿Juega Brian Rodríguez? Las alineaciones de América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup 2026

América tiene todo listo para su segunda presentación en la Leagues Cup. Este domingo desde las 20:15hs del Centro de México, las Águilas se miden con Portland Timbers con la ilusión de respaldar la victoria obtenida en el debut por 3-1 ante San Diego FC. A continuación, repasa quiénes serán los 22 protagonistas que saltarán al campo de juego.

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América no presenta dudas. Con lo mejor que tiene a disposición Guillermo Almada, los de Coapa buscan su segunda victoria consecutiva. En ese sentido, Brian Rodríguez será titular a pesar de los múltiples rumores que acercan su futuro al futbol brasileño, con Cruzeiro como el equipo más interesado en contratar sus servicios.

Por el lado del conjunto estadounidense, el 5-2 con el que despacharon a Puebla en el estreno de la competencia internacional les da la moral necesaria para llegar ilusionados a enfrentar a uno de los gigantes de México. En ese sentido, se espera que sea el mismo equipo que goleó a la Franja hace un par de días.

Alineación de América vs. Portland Timbers

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Alan Cervantes

Ícaro Conceicao

Erick Sánchez

Isaías Violante

Brian Rodríguez

Henry Martín

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Alineación de Portland Timbers vs. América

Trey Muse

Brandon Bye

Finn Surman

Alex Bonetig

Ian Smith

Joao Ortíz

José Caicedo

Cole Bassett

Ariel Lassiter

Kristoffer Velde

David Pereira

En síntesis