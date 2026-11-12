Bienvenidos todos a los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27. Este jueves, se dará comienzo a esta instancia eliminatoria del torneo de selecciones, con un muy lindo partido. Curazao y Panamá serán los responsables de abrir esta nueva fase de la competencia, al medirse frente a frente por el juego de ida.

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¿Cómo clasificaron Curazao y Panamá en la Concacaf Nations League 2026/27?

La ‘Ola Azul’ sacó pasaje a esta ronda del campeonato luego de finalizar en el 1° puesto del Grupo A en la fase de grupos de esta edición, sumando 10 puntos de 12 posibles. Por su parte, los ‘Canaleros’ obtuvieron su boleto a esta etapa del torneo tras recibir un “pase directo” por ser el cuarto país mejor posicionado en el ranking Concacaf.

¿Cuándo juegan Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026/27?

El partido Curazao vs. Panamá se celebrará HOY jueves 12 de noviembre, en el Estadio Ergilio Hato (Willemstad, Curazao), por el encuentro de ida de cuartos de final. El compromiso está programado oficialmente para dar inicio a partir de las 18.30 horas del Centro de México -19.30 hora Panamá y 20.30 hora local de Curazao-.

Curazao quiere ser noticia como en el Mundial [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Curazao vs. Panamá en TV por la Concacaf Nations League 2026/27?

En México, el partido Curazao vs. Panamá no contará con televisación a través de ninguno de los canales disponibles, ni de la señal abierta ni de las de cable. Sin embargo, en Panamá el enfrentamiento sí se podrá sintonizar por televisión, en forma exclusiva, únicamente a través de la pantalla paga de FOX.

¿Dónde ver EN VIVO Curazao vs. Panamá online por la Concacaf Nations League 2026/27?

En México, el partido Curazao vs. Panamá se podrá seguir en directo por medio de la plataforma oficial de la federación, el servicio de streaming CONCACAF Go. Además, tanto en el territorio mexicano como en Curazao y Panamá, el duelo será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la CONCACAF.

¿Quién es el árbitro de Curazao vs. Panamá por la Concacaf Nations League 2026/27?

El partido Curazao vs. Panamá estará a cargo de la jueza estadounidense Tori Penso, de extensa trayectoria y una de las más destacadas de la órbita de Concacaf. Brooke Mayo y Cory Richardson serán los asistentes en las bandas, Rubiel Vásquez será el cuarto árbitro, y Allen Chapman y Daneon Parchment estarán en el VAR.