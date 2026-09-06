¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Rayados por la Leagues Cup 2026

Desde las 19:15 hs de la CDMX, Toluca se enfrenta a Rayados por la gran final de la Leagues Cup 2026, en un partido que definirá al nuevo campeón del certamen internacional. Los Diablos Rojos llegan con la ilusión de quedarse con otro trofeo y confirmar el gran momento que atraviesan.
El conjunto escarlata viene de eliminar a León por 2-0 y se presenta como uno de los máximos candidatos a ganar el título por todo lo que ha hecho durante los últimos meses. Ahora, tendrá una última prueba ante un rival de jerarquía y buscará cerrar el torneo de la mejor manera.
Los regios, por su parte, dieron uno de los grandes batacazos del torneo luego de eliminar al América en una infartante tanda de penales. Rayados logró meterse en la definición y ahora intentará dar el último golpe para levantar el trofeo de la Leagues Cup.
Alineación de Toluca
- Hugo González
- Luan García
- Pereira
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Helinho
- Víctor Guzmán
- Pável Pérez
- Federico Viñas
- Jorge Díaz Price
Alineación de Rayados
- Esteban Andrada
- Ricardo Chávez
- Víctor Guzmán
- Carlos Salcedo
- Gerardo Arteaga
- Óliver Torres
- Lucas Ocampos
- Orbelín Pineda
- Diego Rossi
- Hugo Cuypers
Antonio Mohamed criticó a la Leagues Cup por el campo de juego de la final de Toluca vs. Rayados: “Inaceptable”
En sintesis
- Toluca y Rayados disputan hoy a las 19:15 hs la final de Leagues Cup 2026.
- Toluca eliminó a León por 2-0 para avanzar al partido por el título internacional.
- Hugo González y Esteban Andrada forman parte de las alineaciones titulares para la final.