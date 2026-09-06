¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Rayados por la Leagues Cup 2026

Toluca y Rayados se enfrentan por la gran final de la Leagues Cup 2026. Ambos equipos mexicanos definirán al nuevo campeón del torneo.

Desde las 19:15 hs de la CDMX, Toluca se enfrenta a Rayados por la gran final de la Leagues Cup 2026, en un partido que definirá al nuevo campeón del certamen internacional. Los Diablos Rojos llegan con la ilusión de quedarse con otro trofeo y confirmar el gran momento que atraviesan.

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El conjunto escarlata viene de eliminar a León por 2-0 y se presenta como uno de los máximos candidatos a ganar el título por todo lo que ha hecho durante los últimos meses. Ahora, tendrá una última prueba ante un rival de jerarquía y buscará cerrar el torneo de la mejor manera.

Los regios, por su parte, dieron uno de los grandes batacazos del torneo luego de eliminar al América en una infartante tanda de penales. Rayados logró meterse en la definición y ahora intentará dar el último golpe para levantar el trofeo de la Leagues Cup.

Alineación de Toluca

Hugo González

Luan García

Pereira

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Helinho

Víctor Guzmán

Pável Pérez

Federico Viñas

Jorge Díaz Price

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Alineación de Rayados

Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Víctor Guzmán

Carlos Salcedo

Gerardo Arteaga

Óliver Torres

Lucas Ocampos

Orbelín Pineda

Diego Rossi

Hugo Cuypers

En sintesis