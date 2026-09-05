El DT de los Diablos Rojos no se guardó nada a la hora de expresar su fastidio por una decisión que podría arruinar el césped.

El ambiente previo a la gran definición de la Leagues Cup se calentó de manera imprevista, pero no por motivos futbolísticos. Antonio Mohamed alzó fuertemente la voz en conferencia de prensa para expresar su absoluto rechazo a la decisión de la organización de programar en el mismo recinto tanto el partido por el tercer puesto como la gran Final entre Toluca y Rayados de Monterrey.

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La crítica del Turco Mohamed a la Leagues Cup

El entrenador argentino no se guardó nada al calificar la planificación logística como un error grave que atenta contra el espectáculo de una definición estelar. “Mañana se juegan dos partidos juntos, inaceptable de mi parte, pero bueno, lo tenemos que hacer. Dos transmisiones juntas, un partido de tercero y cuarto puesto, 40 grados, cancha pisoteada para la final”, disparó el ‘Turco’ con marcada molestia ante los medios.

Uno de los puntos que más preocupa al estratega pasa por las condiciones en las que sus futbolistas deberán saltar al terreno de juego tras el desgaste previo. “No me parece una buena decisión que tengamos que jugar la final con la cancha no sé si maltratada, pero como está también. Esperemos que pueda llegar igual a la final el campo de juego para que se pueda ver un gran espectáculo”, advirtió sobre el estado del césped bajo un clima sofocante.

😡 'Turco' Mohamed está molesto sobre la logística de la Leagues Cup.



El partido por el tercer lugar se jugará el domingo a las 4 pm en el Shell Energy Stadium de Houston entre León y América, tres horas después se disputará la final en el mismo recinto entre Rayados de… pic.twitter.com/vik7MbrEwF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 5, 2026

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Asimismo, Mohamed puso el foco en las dificultades que enfrentarán los fanáticos para acceder al recinto y el cruce masivo de parcialidades que provocará la superposición de encuentros. El DT remarcó que habrá una “afición que seguramente querrá venir y no tendrá lugar porque se van a juntar cuatro aficiones, ya que se van a estar cruzando los dos partidos”.

Para cerrar su descargo, el entrenador de la escuadra choricera lamentó que no se le haya dado el espacio merecido a una gran Final entre dos de los clubes más importantes de México. “Hubiera sido lindo que podamos tener el placer de tener media cancha para Toluca y media cancha para Monterrey y disfrutar las dos aficiones como se merecen”, concluyó, marcando la postura del plantel antes de ir por el título.

En síntesis

Antonio Mohamed criticó la programación de dos partidos seguidos en el mismo estadio.

criticó la programación de dos partidos seguidos en el mismo estadio. Antonio Mohamed advirtió sobre el mal estado del campo a 40 grados de temperatura.

advirtió sobre el mal estado del campo a 40 grados de temperatura. La Leagues Cup programó el tercer puesto y la Final el mismo día.