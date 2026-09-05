Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Italia 2026 de la Fórmula 1

Las sesiones de entrenamiento llegaron a su fin en Monza y ahora los pilotos se preparan para salir nuevamente a la pista para disputar la clasificación.

Se terminaron las prácticas libres en el Gran Premio de Italia 2026 de la Fórmula 1. Este sábado, los pilotos salieron al Autódromo de Monza por tercera vez en lo que va del fin de semana y terminaron de pulir detalles antes de la clasificación (08:00 hs de México).

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El más rápido de la sesión fue George Russell, seguido de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Checo Pérez, por su parte, no tuvo un buen inicio de sábado: acabó 21°, solo por encima de Lance Stroll y por detrás de su compañero de equipo, Valtteri Bottas.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Italia 2026

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

Así continúa el Gran Premio de Italia 2026

Sábado 5 de septiembre

Clasificación: 08:00 hs (CDMX)

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Domingo 6 de septiembre