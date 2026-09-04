Se conoció la primera opción de las 'Águilas' para suplir al uruguayo y esto se sabe de la posibilidad.

Las últimas salidas del plantel profesional cambiaron el escenario del mercado de pases en el cierre del libro de verano. Ahora, el América está focalizado en fichar un reemplazo de Sebastián Cáceres, quien insistió para ser vendido al Celta de Vigo y fue traspasado. El charrúa dejó un lugar vacante que el cuerpo técnico pidió rellenar con un refuerzo.

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En esa búsqueda de un sustituto, TUDN y ESPN destaparon el nombre que sería prioridad para la directiva del América. Según las fuentes televisivas, las ‘Águilas’ pretenden a Alejandro Gómez, más conocido como ‘Pué’ Gómez, para suplir la partida de Sebastián Cáceres. Con pasado en la Selección Mexicana, es un perfil fuerte para buscar cerrar.

De acuerdo a los reportes de ambas señales, el “Pué” es la primera opción del departamento de futbol del América encabezado por Santiago Baños. Su nombre ha estado en carpeta hace largo rato en Coapa, pero como no había perdido defensas antes, no intentaron incorporarlo. Esta vez sí harán todo lo posible para hacerlo.

Pué Gómez en su paso por la Selección [Foto: Getty]

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Por el momento, no hay una oferta formal del club interesado, pero se espera que en breve inicien negociaciones con Xolos, equipo dueño de la ficha del marcador central. En Tijuana no están cerrados ante la posibilidad en caso de que el América realice una propuesta económica que satisfaga las pretensiones del cuadro de Tijuana.

Alejandro Gómez es un zaguero mexicano de 24 años de edad, de 1.83 metros de altura, nacido en Hermosillo en el año 2002. Es zurdo, pero puede jugar tanto de primer central como de segundo central. Además, en ocasiones le ha tocado desempeñarse como lateral izquierdo y ha cumplido bien. Es una opción muy atractiva para el América.

Actualmente, el ‘Pué’ tiene contrato vigente en Tijuana hasta junio 2028, por lo que los Xolos poseen un margen importante como para negociar la cifra de un traspaso. Por cesión no lo dejarán salir, por lo que las ‘Águilas’ deberán tratar de comprar su ficha o al menos un porcentaje importante y dejarle una parte del pase a los rojinegros.

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El apuntado por el América surgió de Atlas y también paso por Boa Vista y Santos Laguna. Pese a su extensa estadía en los ‘Zorros’, Xolos ya es el club donde más partidos ha disputado en su carrera. Allí es titular indiscutido y ya tiene 86 encuentros jugados, con 2 goles y 4 asistencias. ¿Será el próximo refuerzo del gigante de la Liga MX?