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Saudi Pro League

Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en Al-Ittihad vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League: TV y streaming

Cristiano Ronaldo se enfrenta este sábado a Al-Ittihad. La información de cómo ver el partido en México y otros países.

Al-Ittihad y Al-Nassr se enfrentan en la Saudi Pro League
© Imagen propiaAl-Ittihad y Al-Nassr se enfrentan en la Saudi Pro League

Al-Ittihad y Al-Nassr se enfrentan este sábado 5 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Saudi Pro League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio King Abdullah Sports City de Jeddah y comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México).

Este choque paraliza al fútbol árabe ya que pone cara a cara a dos de las plantillas más poderosas y contendientes al título de la liga de Arabia Saudita. El equipo de Cristiano Ronaldo busca mantener su marcha perfecta en el certamen, mientras que Al-Ittihad intentará hacer valer su localía para dar el salto a los primeros puestos de la tabla.

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¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Ittihad y Al-Nassr de este sábado 5 de septiembre por la Saudi Pro League se puede ver en México a través de las plataformas FOX One y DAZN en streaming.

  • México: DAZN y FOX One
  • Centroamérica: FOX One
  • Estados Unidos: Fubo TV, Fox Soccer Plus, FOX One
  • Sudamérica: Sin transmisión
  • España: Movistar La Liga de Campeones y Movistar+

La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Al-Ittihad se ubica en el 5° puesto con 8 puntos tras registrar dos victorias y dos empates en el arranque de la temporada. El equipo de Jeddah se mantiene invicto en la competición y confía en el poderío ofensivo de futbolistas como Steven Bergwijn para romper la defensa rival.

Por su parte, Al-Nassr lidera la clasificación en el 1° lugar con 12 puntos de 12 posibles, producto de 4 victorias consecutivas. Comandados al ataque por Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y João Félix, los dirigidos por su cuerpo técnico se consolidan como la mejor ofensiva de la liga con 12 goles anotados en cuatro cotejos.

En síntesis

  • Al-Ittihad y Al-Nassr juegan este sábado 5 de septiembre por la Saudi Pro League.
  • Cristiano Ronaldo lidera el ataque de Al-Nassr, club puntero con 12 puntos acumulados.
  • La transmisión del partido en México será en streaming vía DAZN y FOX One.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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