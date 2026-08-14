La organización dio a conocer el fixture de la próxima ronda de la competencia internacional.

¡Programación lista! Las autoridades cortaron con la ansiedad popular y lanzaron el calendario con los días, horarios y sedes de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Cada uno de los cuatro equipos mexicanos y cuatro estadounidenses ya sabe dónde y cuándo participará de la siguiente instancia del certamen continental.

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Para esta próxima fase del torneo, a diferencia de lo imaginado con anterioridad, los partidos no se repartirán en tres días diferentes: solo habrá acción el 25 y 26 del mes. Los cuatro juegos se distribuirán en dos días cada uno, con Rayados y León disputando sus compromisos el martes y América y León con sus cotejos el miércoles.

Los Rayados de Monterrey jugarán los cuartos de final en condición de visitante ante el Chicago Fire, con sede en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois. El encuentro se programó para el martes 25 de agosto a las 18.30 horas del Centro de México (19.30 hora local), en el primer turno de la agenda del día.

El Club León disputará esta siguiente ronda del torneo también como visitante ante Real Salt Lake, en el Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City, Colorado. El compromiso se celebrará el martes 25 de agosto a las 20.30 horas del Centro de México (misma hora local), en el segundo turno del día.

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¿Quién será el campeón del 2026? [Foto: Getty]

El Toluca protagonizará su siguiente desafío como “local” en sede neutral contra el Austin FC en el Sport Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El enfrentamiento se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto a las 18.30 horas del Centro de México (20.30 hora local), en el primer turno de la jornada.

El Club América, por último, cerrará los cuartos de final como “local” ante el Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, otra sede neutral. El partido está estipulado para el miércoles 26 de agosto a las 20.45 horas del Centro de México (19.45 hora local), en el último turno de todos.

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Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, con la presencia de Rayados, León, Toluca y América, contarán con la transmisión de Apple TV para México y todo el continente. Por el momento, se desconoce si alguno de los partidos de esta nueva instancia se podrá sintonizar también por Imagen Televisión a través de la TV abierta.