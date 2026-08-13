En este informe, te contaremos en detalle la verdad de la discusión por las ventajas en las sedes de Playoffs.

La Leagues Cup 2026 ha sumado un nuevo culebrón a todas las críticas que el torneo y su formato han recibido de parte de los fanáticos, sobre todo de los mexicanos. El nuevo debate se ha planteado en torno a la polémica por las localías en cuartos de final, que algunos consideran injusto y otros un tanto difícil de comprender.

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A los Playoffs del torneo clasificarán los cuatro mejores equipos de Liga MX y los cuatro mejores equipos de MLS, que se enfrentarían entre sí a partido único en cuartos de final. Esta fase eliminatoria se jugará toda en EE.UU. pero algunos mexicanos podrán “ser locales” en una cancha neutral, descartando encuentros eventuales en suelo mexicano.

En este sentido, en base a lo que indica el reglamento de la Leagues Cup 2026, Toluca y América serán los únicos beneficiados por el beneficio de tener localía en cuartos de final. Por su parte, Cruz Azul y León no gozarán de esa ventaja en la siguiente ronda de la competencia internacional, tal apunta la normativa que publicó la organización.

¿Por qué Toluca y América tendrán localía en cuartos de la Leagues Cup 2026?

El estatuto de la presente edición del torneo marca que dos clubes de México tendrán “privilegio de anfitrión”. Leagues Cup le brindará la chance de ser ‘local administrativo’ a los dos mejores equipos de la temporada 2025 de la Liga MX. Se traza una tabla que suma los puntos del Apertura y Clausura de ese año, y los dos mejores ganan esa ventaja.

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En ese listado de la temporada anual 2025, Toluca está 1° y América está 3°. Los ‘Diablos’ se adueñan directo de la localía en cuartos, mientras que las ‘Águilas’ lo hacen por herencia. Tigres era el 2° de esa tabla (49 pts contra 48 pts del América), pero como quedó eliminados, ese “privilegio de anfitrión” ahora le pertenece a los azulcremas.

Toluca, campeón de Concacaf, beneficiado con localía [Foto: Getty]

¿Por qué Cruz Azul no tendrá localía en cuartos de la Leagues Cup 2026?

Mientras que el Toluca y el América sí podrán ser ‘locales’ en su próximo partido del certamen, Cruz Azul no está entre los dos mejores equipos de esa temporada 2025. La única posibilidad que tenía Cruz Azul de sí poder conseguir el privilegio de tener localía en cuartos era si las ‘Águilas’ quedaban eliminadas y así heredarían la ventaja.

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Ahora bien, luego de esta explicación, vale mencionar nuevamente que Toluca y América no jugarán en el Nemesio Diez y en el Azteca respectivamente pese a ser sus canchas. El privilegio que les otorga la Leagues Cup 2026 sería no ser visitantes en la casa de su rival estadounidense: deberán hacerlo en un estadio neutral en Estados Unidos.

Las posibles sedes para las localías de Toluca y América en la Leagues Cup 2026:

Adrián Esparza Oteo, periodista de TUDN, confirmó que Nueva York, Houston y Los Ángeles pican en punta para albergar los juegos de escarlatas y azulcremas en cuartos de final. El MetLife Stadium, el NRG Stadium y el Dignity Health Sports Park serían los candidatos para recibir los compromisos de los dos equipos mexicanos con beneficios.