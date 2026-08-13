Diferencia sorprendente: el dominio de la MLS sobre la Liga MX en la Leagues Cup

La tercera jornada de la Leagues Cup confirmó una contundente supremacía de la Major League Soccer sobre los clubes mexicanos en el certamen internacional. A través del formato de tabla general por ligas, la competencia dejó al descubierto una brecha marcada en el rendimiento colectivo, donde los conjuntos norteamericanos impusieron condiciones desde el primer choque directo para marcar el ritmo de la clasificación.

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Chicago Fire: el mejor de la fase regular de la MLS

En la cima del certamen, Chicago Fire comandó la tabla de la MLS con puntuación perfecta de 9 unidades tras vencer consecutivamente a Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul. A su escolta se sumaron Austin FC y Columbus Crew con 8 puntos cada uno, seguidos por un sólido Real Salt Lake. Esta firmeza colectiva le permitió a la MLS adueñarse de los puestos de privilegio con una diferencia de gol abrumadora y mayor efectividad en los duelos directos.

Chicago Fire lideró la Leagues Cup de la mano de Robert Lewandowski. (GETTY IMAGES)

Por el lado de la Liga MX, la respuesta fue dispar y dejó a varios gigantes en el camino. Únicamente el Club León logró cosecha perfecta de 9 puntos para liderar la tabla mexicana, escoltado por el Club América con 7 unidades. Instituciones históricas de México sufrieron golpes severos ante rivales estadounidenses, como las goleadas encajadas por Pumas frente a Charlotte FC (3-0) y Cincinnati (2-0), o las caídas de Querétaro y Puebla, que terminaron en el fondo de las posiciones sin victorias.

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Incluso en las definiciones por penales la balanza se inclinó a favor de los equipos norteamericanos, evidenciando un mayor temple para resolver los duelos más parejos de la fase regular. Choques como el triunfo de Los Angeles FC sobre Chivas tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario o la victoria de San Diego FC por 3-2 sobre Puebla terminaron de hundir las aspiraciones aztecas de recortar distancias en el medallero general.

La hegemonía de la MLS no solo se plasmó en el número de victorias acumuladas, sino también en el volumen ofensivo registrado durante la fase regular. De los ocho mejores ubicados para disputar la ronda eliminatoria, los clubes de Estados Unidos impusieron su ritmo físico y efectividad de cara al arco para asegurar la mitad de los cupos directos y marcar la pauta del torneo.

En síntesis

Chicago Fire lideró la tabla de la MLS con 9 puntos perfectos.

lideró la tabla de la MLS con 9 puntos perfectos. Club León sumó 9 unidades para ser el mejor equipo de México.

sumó 9 unidades para ser el mejor equipo de México. Charlotte FC derrotó 3-0 a Pumas en la fase de grupos.