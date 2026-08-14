El equipo choricero está muy cerca de cerrar el trato para llevarse a una de las joyas de Sudamérica.

En otra próspera gestión del departamento de scouting escarlata, en las últimas horas Toluca entró en negociaciones para fichar a otra joya del futbol sudamericano. Luego de varias acertadas incorporaciones para el primer equipo y fuerzas básicas, la institución mexicana acelera para cerrar a corto plazo otro auspicioso trato.

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Tal como lo hizo en su momento con Fede Pereira, que hoy es un referente y figura del Toluca, el club vuelve a volcarse a la Liga Uruguaya, de donde surgen muchos talentos. En esta oportunidad, el apuntado se llama Brian Barboza y tiene 18 años, es ¡categoría 2008! y lo piensan directamente para el plantel profesional, no Sub-21.

Brian Barboza se desempeña actualmente como el lateral derecho titular de Peñarol, el equipo más grande de Uruguay y uno de los más importantes del continente. Aunque también puede hacerlo de zaguero central derecho, el juvenil nacido en Montevideo realizó todas las divisiones inferiores como marcador de punta por la banda.

Brian Barboza se ganó su lugar joven en Peñarol [Foto: AUF]

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Según la revelación de Martín Charquero y Gonzalo Ronchi, dos de los periodistas charrúas más conocidos, Toluca lidera la carrera sobre Udinese para abrochar el fichaje. Aunque el equipo italiano también se encuentra muy interesado, los ‘Diablos Rojos’ estarían “a un paso” de cerrar el trato, de acuerdo a lo confirmado por ambas fuentes.

Tal lo señalado por el reporte de esta tarde, el conjunto escarlata está cerca de comprar su pase en 3 millones de dólares. Aunque parece una cifra baja para los números de Toluca, dos cuestiones lo justifican. Primero, el mercado de defensas suele ser menos costoso que otros puestos; por otro, la urgencia de los clubes sudamericanos en hacer caja.

Ahora bien, he aquí una cuestión diferente a la de las últimas contrataciones del Toluca por medio de su scouting: Brian Barboza se quedaría cedido en Peñarol hasta fin de año. Como el equipo uruguayo lo necesita deportivamente y Toluca hoy posee allí a Brian García, Santi Simón y Diego Barbosa, la idea es que se incorpore en diciembre.

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En base a lo manifestado desde Peñarol, el traspaso podría concretarse durante el fin de semana, y así los ‘Diablos Rojos’ se asegurarían uno de los mejores prospectos a futuro. Hasta el momento, Brian Barboza tiene 11 partidos jugados en Primera División, ya tuvo su estreno hasta en la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso de Sudamérica.