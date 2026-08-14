Así es el camino de América rumbo al campeonato en la Leagues Cup 2026

Las Águilas consiguieron su boleto para los cuartos de final a pesar de la caída por penales ante Austin.

América se metió entre los ocho mejores equipos de la Leagues Cup 2026. A pesar de su derrota por penales ante Austin, las Águilas consiguieron el punto que les aseguró la clasificación y disputarán los cuartos de final del torneo de Concacaf.

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De esta manera, el equipo comandado por Guillermo Almada ratificó su posición de candidato. Sin embargo, ahora el margen de error es nulo en la etapa de eliminación directa y tendrán un difícil recorrido hacia la obtención del título.

El camino que deberá transitar América para ganar la Leagues Cup 2026

Cuartos de final: su rival para esta instancia ya está confirmado: el Columbus Crew. Esta franquicia de la MLS cuenta con figuras con experiencia europea como Eric Bailly, André Gomes o Brais Méndez.

Semifinales: en caso de avanzar, su hipotético rival en semifinales saldrá del ganador entre Rayados y Chicago Fire. Rayados viene de cosechar dos victorias en fase de grupos, mientras que el equipo de Illinois fue líder con puntaje perfecto. ¿Su figura? Robert Lewandowski.

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Final: si América pasa a la final, su rival será el mejor del otro lado de la llave. Es decir, enfrentaría a León, Real Salt Lake, Toluca o Austin.

Bracket de la Ronda Eliminatoria de la Leagues Cup 2026 (Foto: Web oficial de la Leagues Cup)

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En síntesis

América de Guillermo Almada avanzó a cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

avanzó a cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Las Águilas jugarán los cuartos de final contra el equipo Columbus Crew .

. El cruce de semifinales será contra el ganador de Rayados frente a Chicago Fire.