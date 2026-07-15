Antonio Briseño también salió castigado por Concacaf

En la Final de la Concacaf Champions Cup donde Toluca obtuvo el campeonato sobre Tigres, al término del encuentro se armó una pelea que hasta el momento no había tenido ninguna repercusión. Pero hoy la Confederación ya dio a conocer las sanciones para cada uno.

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Los castigos en la Concachampions

En el caso de Tigres fueron los más afectados y es que Nahuel Guzmán recibió uno de los mayores castigos; ya que le dieron 7 partidos en las competencias de Concachampions sin poder estar presente, mientras que a André Pierre Gignac fueron 3 de suspensión.

El tema aquí es que en el caso del francés, ya habría dejado el equipo, por lo que ya esa sanción no tendría nada qué ver, a menos de que esté en esa competencia más adelante con algún otro conjunto, tanto de la MLS o de la propia Liga MX, aunque es una duda aún.

Pero no sólo fueron ellos los sancionados, sino que también le pasó a Antonio Briseño, al zaguero de los Diablos Rojos también lo castigaron con tres enfrentamientos, por lo que en la competencia de Concacaf tendrá que cumplir con su sanción.

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En síntesis