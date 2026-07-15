En el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Argentina y España serán los animadores de la jornada más esperada de todo el último mes en el ámbito futbolero. La ‘Albiceleste’ y la ‘Furia Roja’ se medirán frente a frente en el marco de la gran final del Mundial 2026, y de ellos saldrá quien levante la Copa en el cierre del domingo.

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El combinado europeo, dirigido por Luis De la Fuente, viene de dejar en el camino a Francia en semifinales, por medio de una contundente victoria por 2-0. Previamente, España había despachado a Austria (3-0), Portugal (1-0) y Bélgica (2-1) en los duelos de eliminación directa de este certamen.

La escuadra sudamericana, conducida por Lionel Scaloni, llega tras eliminar a Inglaterra en semifinales, a través de una remontada y triunfo por 2-1. Anteriormente, Argentina había quitado del camino a Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1) en los choques ‘mata-mata’ de esta competencia.

La expectativa en Argentina es total [Foto: Getty]

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En la previa de la final del Mundial 2026 y en base a cruzar más de treinta factores de ambos equipos, la IA arrojó su predicción del resultado del último partido del torneo. La supercomputadora realizó un análisis preciso de cada una de las variantes que entran en juego en la definición de esta Copa del Mundo y de allí sacó su conclusión certera.

De acuerdo al modelo construido por la Inteligencia Artificial, Argentina se consagrará como campeón del Mundial 2026 y de ese modo obtendrá el bicampeonato luego de lo logrado en Qatar. La simulación contempla una final muy pareja y ajustada que se desempatará por pequeños detalles, pero dando como vencedor al defensor del título.

Según el vaticinio de la tecnología, la ‘Albiceleste’ le ganará por 1-0 a España, invirtiendo el resultado que la ‘Furia Roja’ consiguió en su única final mundialista anterior a esta. La predicción de la IA apunta a que en los noventa minutos el encuentro acabará igualado y sin goles, pero todo se terminaría conociendo en el alargue que vendría a continuación.

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Dentro del análisis creado por la supercomputadora, aparecen tres nombres entre los cuales saldría el goleador: Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister o José López. Entre ellos estaría el jugador que convertirá la anotación con la que la Selección Argentina superará a España en la final del Mundial 2026 y gritará campeón por cuarta vez en su historia.