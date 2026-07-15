¿Podrían eliminar a Argentina del Mundial? La sanción a la que se expone por una bandera política

Algunos jugadores se expresaron de fuerte manera en relación a un antiguo conflicto bélico con Inglaterra.

Argentina logró un triunfo histórico ante Inglaterra y sacó su boleto directo a la gran final del Mundial 2026. Sin embargo, la euforia del vestuario albiceleste cruzó una línea que generó revuelo inmediato en los escritorios de Zúrich.

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Durante las celebraciones en el campo de juego, futbolistas como Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli exhibieron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, un claro mensaje sobre el conflicto bélico de 1982.

Qué dice el reglamento FIFA sobre la bandera que mostraron los jugadores de Argentina

El gesto de los jugadores argentinos chocó de frente con las normas de neutralidad que el máximo organismo del fútbol impone en sus torneos. El estatuto de la federación internacional es tajante sobre estas conductas y su normativa expresa lo siguiente de forma textual:

“La FIFA prohíbe de forma estricta el uso de mensajes políticos, religiosos o personales en sus competiciones. El reglamento establece que los equipos, jugadores y directivos pueden enfrentar multas, pérdida de puntos o incluso la expulsión del torneo si realizan declaraciones, exhiben pancartas o portan camisetas con consignas políticas“.

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La bandera en alusión a las Islas Malvinas que despertó la polémica. (GETTY IMAGES)

A raíz de esta situación, el interrogante sobre un posible castigo para el conjunto sudamericano quedó instalado en la antesala de la gran final. Lo cierto es que el reglamento no contempla una pena única y preestablecida para estos casos, sino que cada evento bajo sospecha pasa por una evaluación individual del comité de disciplina. Esto abre un abanico de posibilidades muy amplio sobre el futuro de los involucrados.

En el peor de los escenarios para la Albiceleste, el tribunal tiene la facultad legal de aplicar una sanción extrema como la descalificación de la competencia, un extremo que parece poco probable por el impacto de la final. Otras opciones sobre la mesa apuntan a suspensiones individuales para los futbolistas que sostuvieron el mensaje, o bien a una multa económica directa a las arcas de la AFA para que el show continúe sin bajas deportivas. Por supuesto, también existe la chance concreta de que las autoridades decidan archivar el expediente y todo quede en una simple advertencia.

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En síntesis