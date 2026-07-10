Todas las ocurrencias del libro de pases de mitad de año en el equipo de Antonio Mohamed.

El Toluca se las verá ante un semestre muy exigente por delante, con múltiples competencias que le brindarán la posibilidad de levantar muchos trofeos si marcha bien. Con vistas al Apertura 2026 y a todos los retos que se aproximan, aquí está el repaso del mercado de fichajes de verano de los ‘Diablos Rojos’ con absoluta precisión.

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Las altas de Toluca para el Apertura 2026:

Érick Gutiérrez: el volante central de 31 años llega tras no haber tenido ningún minuto el último semestre en Chivas por decisión deportiva de Gabriel Milito. Arriba al conjunto escarlata por medio de una cesión por un año y sin opción de compra, con el visto bueno de Antonio Mohamed para el recambio.

Víctor Guzmán: el mediocampista ofensivo de 31 años viene de haber sido una de las grandes figuras de Pachuca el último torneo, donde tuvo goles y regularidad. Llega al equipo choricero en condición de libre y con dos años de contrato, tras quedar con el pase en su poder luego de desvincularse de Chivas.

Toluca busca reforzar más el equipo [Foto: Getty]

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Las bajas de Toluca para el Apertura 2026:

Franco Rossi: el centrodelantero de 24 años no pudo aprovechar las oportunidades que le dio el DT y se marcha en busca de mayor protagonismo. Sale de la institución en condición de cedido por seis meses a Chapecoense de Brasil, con una opción de compra a favor del equipo sudamericano.

Sebastián Córdova: el volante ofensivo de 29 años tuvo un paso fugaz por los ‘Diablos Rojos’ donde se usó como recambio pero no pudo dar su mejor versión. Abandona el club de manera permanente, por una transferencia definitiva hacia Pumas UNAM, que adquiere su ficha por un valor no trascendido.

Víctor Arteaga: el mediocentro de contención de 22 años fue promovido y respaldado por Renato Paiva, pero Antonio Mohamed casi no lo he echó mano. Deja el ‘Infierno’ en condición de libre con destino a Pumas también, pero luego de poner fin al vínculo contractual que lo ataba al Toluca FC.

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Los regresos a Toluca para el Apertura 2026:

Brian García: el lateral izquierdo de 28 años retorna al cuadro escarlata tras la finalización de su cesión en Pachuca, donde estuvo cedido por una temporada. En los ‘Tuzos’, el ‘Guamerú’ disputó 39 encuentros en total, con 2680 minutos en campo y una contribución directa de 1 gol y 4 asistencias.

Iván López: el centrodelantero de 27 años vuelve a los Diablos Rojos luego del cierre de su período en Tigres UANL, donde estuvo a préstamo por un año. En los ‘Universitarios’, el ‘Gacelo’ sumó apenas 18 presentaciones, con escasos 683 minutos en terreno de juego y un aporte de 2 anotaciones.

Los rumores de Toluca para el Apertura 2026:

En este momento, la prioridad de la directiva es fichar otro centrodelantero que compita con Paulinho y pueda reemplazarlo cuando no esté o acompañarlo cuando sí. Además, analizan traer un extremo más y un mediocampista box-to-box.

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Los nombres que sonaron en este libro de pases pero no se avanzó: