Ahora sí, el capítulo entre Tigres y André-Pierre Gignac terminó de la manera menos inesperada. El delantero que dedicó su vida, sus goles y todo su amor al conjunto de la Liga MX se despide del equipo con un subcampeonato de la Concacaf Champions Cup ante Toluca, por lo que Antonio Briseño habló de este tema.

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Luego de que el “Pollo” hubiera generado una pelea al término del encuentro y levantara el título de Concachampions con Toluca, el zaguero habló al término del encuentro y una de las preguntas que le hicieron fue precisamente sobre lo que dejaba el francés en la Liga MX y sobre todo en un conjunto como lo es la escuadra regia.

La polémica declaración del Pollo sobre Gignac

A su manera, Briseño sí dio polémica con su declaración y es que dejó entrever que el equipo sin Gignac era mucho menos de lo que era con él. Pero eso sí, habló muy bien de la figura que tiene el extranjero dentro de la Liga Mexicana, pero sobre todo el nivel de exigencia que siempre ha mantenido Gignac para lograr lo que se proponía en sus mejores épocas.

“Gignac es un gran jugador, marcó historia en la Liga, llegó a revolucionar los fichajes, se comprometió con la gente, hizo que a un equipo que tenía pocos títulos lo hizo uno de los más ganadores y puros halagos para un extranjero que vino a revolucionar, a hacer historia. Fue una dicha compartir vestidor con él, aprendí muchísimo. Las cosas siguen, tiene 40 años y es un jugador que se cuidó para poder jugar como lo hizo”. Antonio “Pollo” Briseño

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Pollo Briseño en elogios hacia Gignac en lo que fue su último juego:



“Marcó historia en la liga, vino a revolucionar los fichajes, hizo un equipo que tenía pocos títulos uno de los más ganadores; no sé si será su último pero una dicha haber compartido vestidor con él” pic.twitter.com/DUms7K6yeM — Edgar Martínez (@garymtzjr) May 31, 2026

Pese al detalle sobre Tigres, el futbolista del Toluca sí dejó en claro la importancia que tiene el nombre del francés dentro del balompié mexicano, por lo que reconoció también lo mucho que le aprendió estando en el futbol y aunque se desconocer cuál será el futuro del delantero, hasta los rivales hoy por hoy le reconocen.

En síntesis

El delantero francés André-Pierre Gignac se despidió de Tigres tras perder la final contra Toluca.

se despidió de Tigres tras perder la final contra Toluca. El zaguero Antonio Briseño generó polémica con declaraciones tras levantar el campeonato con Toluca.

generó polémica con declaraciones tras levantar el campeonato con Toluca. El futbolista Antonio Briseño destacó que el delantero galo tiene actualmente 40 años de edad.