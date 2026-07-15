Francia vs. Inglaterra: fecha, hora y sede del partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Conoce toda la información sobre el duelo de europeos que comenzará a ponerle punto final a la Copa del Mundo.

Las semifinales del Mundial 2026 ya son parte de la historia. Este miércoles, se terminaron por conocer a los encargados de definir la máxima competencia del futbol, lo que dejó a Francia e Inglaterra como los grandes derrotados, relegados a tener que definir el tercer y cuarto puesto en un partido que buscará el premio consuelo tras quedar a un paso de ir por el sueño más importante.

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Francia vs. Inglaterra: día, fecha y hora por el tercer puesto

El próximo sábado 18 de julio es el día elegido para el encuentro entre galos e ingleses. En el Hard Rock de Miami, a partir de las 15:00hs del Centro de México se pondrán en marcha las acciones que prometen ser emocionantes. Aún se desconoce quien será el árbitro de dicho compromiso.

Francia cayó ante España por 2-0 este martes de manera contundente y se quedó sin su tercera final de manera consecutiva. Por su parte, Inglaterra terminó cayendo contra Argentina por 2-1 de manera agónica. Los comandados por Thomas Tuchel se imponían 1-0, pero los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez completaron la hazaña para los últimos campeones.

Francia buscará culminar en el podio de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, mientras que Inglaterra intentará alcanzar el lugar que casi consigue en 2018, ya que en el Mundial de Rusia terminó perdiendo con Bélgica por 2-0, quedando en el cuarto escalón.

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En síntesis