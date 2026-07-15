Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026: TV y streaming online

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026. Estos son los horarios del partido y los canales de TV y plataformas de streaming que lo transmitirán en vivo en Argentina, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

La Selección Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles 15 de julio una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 13:00 (CDMX), 16:00 (Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un lugar en la gran final en juego.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras derrotar 3-1 a Suiza en los cuartos de final en un partido en el que sufrió más de lo esperado, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación luego de imponerse 2-1 a Noruega en el tiempo extra.

El ganador de esta histórica semifinal avanzará a la final del Mundial, donde enfrentará a España el próximo 19 de julio en Nueva York. En tanto, el perdedor deberá disputar el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Francia, programado para el sábado en Miami.

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina: TV y streaming por país

México: TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium

TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefé, DIRECTV Sports y DGO.

Televisión Pública, TyC Sports, Telefé, DIRECTV Sports y DGO. Brasil: SporTV y Globoplay.

SporTV y Globoplay. Chile: DIRECTV Sports Chile y DGO.

DIRECTV Sports Chile y DGO. Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, NS Eventos 1, NS Eventos HD y El Canal HD.

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, NS Eventos 1, NS Eventos HD y El Canal HD. Paraguay: DIRECTV Sports y DGO.

DIRECTV Sports y DGO. Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO.

DIRECTV Sports Colombia y DGO. Perú: DIRECTV Sports Perú y DGO.

DIRECTV Sports Perú y DGO. Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO.

DIRECTV Sports Ecuador y DGO. Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DGO.

DIRECTV Sports Venezuela y DGO. Costa Rica : Teletica En Vivo y TD+.

: Teletica En Vivo y TD+. Guatemala : Tigo Sports Guatemala.

: Tigo Sports Guatemala. Honduras : Telecadena 7 y 4, DTVC+.

: Telecadena 7 y 4, DTVC+. El Salvador : TCS GO.

: TCS GO. Panamá : RPC.

: RPC. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App y Bally Sports.

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App y Bally Sports. España: No contará con transmisión oficial por TV abierta; el partido podrá seguirse a través de las plataformas con derechos disponibles en el país.

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Horarios de Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026

México: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas.

14:00 horas. Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.

16:00 horas. Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

15:00 horas. España: 21:00 horas.

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