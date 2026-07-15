Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026: TV y streaming online

La Selección Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles 15 de julio una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 13:00 (CDMX), 16:00 (Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un lugar en la gran final en juego.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras derrotar 3-1 a Suiza en los cuartos de final en un partido en el que sufrió más de lo esperado, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación luego de imponerse 2-1 a Noruega en el tiempo extra.
El ganador de esta histórica semifinal avanzará a la final del Mundial, donde enfrentará a España el próximo 19 de julio en Nueva York. En tanto, el perdedor deberá disputar el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Francia, programado para el sábado en Miami.
Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina: TV y streaming por país
- México: TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefé, DIRECTV Sports y DGO.
- Brasil: SporTV y Globoplay.
- Chile: DIRECTV Sports Chile y DGO.
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, NS Eventos 1, NS Eventos HD y El Canal HD.
- Paraguay: DIRECTV Sports y DGO.
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO.
- Perú: DIRECTV Sports Perú y DGO.
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO.
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DGO.
- Costa Rica: Teletica En Vivo y TD+.
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+.
- El Salvador: TCS GO.
- Panamá: RPC.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App y Bally Sports.
- España: No contará con transmisión oficial por TV abierta; el partido podrá seguirse a través de las plataformas con derechos disponibles en el país.
Horarios de Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026
- México: 13:00 horas.
- Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
- España: 21:00 horas.
En sintesis
- Argentina e Inglaterra juegan la semifinal este miércoles 15 de julio en Nueva Jersey.
- Lionel Scaloni clasificó a semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en cuartos.
- El ganador enfrentará a España en la final el domingo 19 de julio.