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MUNDIAL 2026

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026: TV y streaming online

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales del Mundial 2026. Estos son los horarios del partido y los canales de TV y plataformas de streaming que lo transmitirán en vivo en Argentina, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026.
© ESPECIALInglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026.

La Selección Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles 15 de julio una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 13:00 (CDMX), 16:00 (Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un lugar en la gran final en juego.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega tras derrotar 3-1 a Suiza en los cuartos de final en un partido en el que sufrió más de lo esperado, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación luego de imponerse 2-1 a Noruega en el tiempo extra.

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El ganador de esta histórica semifinal avanzará a la final del Mundial, donde enfrentará a España el próximo 19 de julio en Nueva York. En tanto, el perdedor deberá disputar el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Francia, programado para el sábado en Miami.

Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. Argentina: TV y streaming por país

  • México: TUDN, Canal 5, Azteca 7, ViX Premium
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefé, DIRECTV Sports y DGO.
  • Brasil: SporTV y Globoplay.
  • Chile: DIRECTV Sports Chile y DGO.
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, NS Eventos 1, NS Eventos HD y El Canal HD.
  • Paraguay: DIRECTV Sports y DGO.
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DGO.
  • Perú: DIRECTV Sports Perú y DGO.
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DGO.
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DGO.
  • Costa Rica: Teletica En Vivo y TD+.
  • Guatemala: Tigo Sports Guatemala.
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+.
  • El Salvador: TCS GO.
  • Panamá: RPC.
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App y Bally Sports.
  • España: No contará con transmisión oficial por TV abierta; el partido podrá seguirse a través de las plataformas con derechos disponibles en el país.

Horarios de Inglaterra vs. Argentina por la semifinal del Mundial 2026

  • México: 13:00 horas.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.
  • Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
  • España: 21:00 horas.
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En sintesis

  • Argentina e Inglaterra juegan la semifinal este miércoles 15 de julio en Nueva Jersey.
  • Lionel Scaloni clasificó a semifinales tras vencer 3-1 a Suiza en cuartos.
  • El ganador enfrentará a España en la final el domingo 19 de julio.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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