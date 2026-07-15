Una de las cosas que todos quieren saber es quién tendrá en sus manos la conducción del cruce del domingo.

La final del Mundial 2026 ya tiene a sus participantes, que se medirán frente a frente en un cruce a todo o nada en busca de gritar campeón el próximo domingo en Nueva Jersey. Una definición de semejantes características cuenta con cientos de aristas que se desprenden del análisis y que traerán repercusión en estos días cercanos al encuentro.

Publicidad

Las selecciones que tomarán el centro de la escena serán España y Argentina, que mantienen una rivalidad que trasciende dentro y fuera de la cancha. Primero con matiz histórico, pues los argentinos fueron colonia española y luego se independizaron. Y segundo, porque hace rato ambas fanaticadas son contrincantes en el mundo del futbol.

Sumado al inevitable ingrediente de tratarse de una final donde uno ganará y otro perderá, se espera un ambiente muy caldeado entre ambos equipos para este juego decisivo. Así, será clave el rol que asuma el árbitro de esta definición del Mundial 2026, con la suficiente templanza para dirigir un compromiso que tendrá puestos los ojos de todos.

Ahora bien, en este punto y recién confirmada la final España vs. Argentina vale aclarar una cuestión. FIFA aún no dio a conocer la designación del juez que estará a cargo del partido. Con las semifinales consumadas, habrá en las próximas horas un cónclave donde se analizarán los candidatos y se seleccionará al silbante que consideren más adecuado.

Publicidad

Según reveló el reconocido periódico inglés Mirror, hoy los favoritos son Maurizio Mariani y Slavko Vincic, árbitros de Italia y Eslovenia respectivamente, que no les tocó las finales pasadas. Szymon Marciniak de Polonia también estaría en la lista, pero haber dirigido la final del Mundial pasado lo pone un escalón por debajo para no repetir colegiado.

Marciniak en la final del último Mundial [foto: Getty]

En este sentido, el anuncio oficial se realizaría este jueves, donde FIFA comunicará a través de sus canales y plataformas el árbitro que llevará las riendas de la final del Mundial 2026. Dependían también de saber si Argentina pasaba o no para tener en cuenta el factor de la Federación a la que pertenece el juez que será escogido para la conducción.

Publicidad

Los árbitros que dirigieron las últimas finales de los Mundiales:

Estos fueron los últimos réferis designados para impartir justicia en la definición del título de la Copa del Mundo:

Szymon Marciniak (Polonia) – Argentina vs. Francia en Qatar 2022.

– Argentina vs. Francia en Qatar 2022. Néstor Pitana (Argentina) – Francia vs. Croacia en Rusia 2018.

– Francia vs. Croacia en Rusia 2018. Nicola Rizzoli (Italia) – Argentina vs. Alemania en Brasil 2014.

– Argentina vs. Alemania en Brasil 2014. Howard Webb (Inglaterra) – España vs. Países Bajos en Sudáfrica 2010.

– España vs. Países Bajos en Sudáfrica 2010. Horacio Elizondo (Argentina) – Italia vs. Francia en Alemania 2006.

– Italia vs. Francia en Alemania 2006. Pierluigi Colina (Italia) – Brasil vs. Alemania en Corea/Japón 2002.

Como se puede evidenciar, Argentina e Italia fueron los dos países más laureados a la hora de elegir jueces para duelos decisivos de Mundiales en lo que va de este siglo.