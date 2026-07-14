Ante los interrogantes por la puja de artilleros, recordamos la normativa en la lucha por el premio individual.

Mientras a nivel colectivo cada selección aspira a ganar el trofeo de campeón, en lo individual los goleadores del Mundial 2026 pelean mano a mano por la Bota de Oro. Las grandes estrellas que han sido parte de esta edición se encuentran en lo más alto de la tabla de anotadores, y hasta su último partido lucharán por ganar el galardón.

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Este martes, los aficionados que siguen los sucesos de la Copa del Mundo bajaron de la pelea a varios aspirantes luego de la eliminación de una potencia como Francia. Allí se generó un interrogante sobre las reglas de la tabla de goleo y qué instancias abarca o en qué fases se cuentan los tantos que suman para el listado de artilleros.

Lo cierto es que en semis, más allá de que un equipo queda en el camino y no puede jugar la final, en el partido del tercer puesto sus jugadores siguen peleando por la Bota de Oro. Pese a que con su selección no pueden aspirar a conquistar el título de campeón, sí pueden buscar quedarse con la contienda individual de los anotadores.

En el caso que tuvo lugar por estas horas, aunque Francia quedó eliminado del Mundial 2026, Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé continúan en carrera por ser campeones de goleo del torneo. Los delanteros tienen 8 y 5 goles respectivamente, y si marcan en el partido del tercer puesto se sumará automáticamente a esa tabla de goleadores.

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Este encuentro del tercer puesto podría ser clave para conocer al máximo artillero del Mundial 2026, y no sería la primera vez que pasa. En Italia ’90 y en Francia ’98 los ganadores de la BDO lo hicieron gracias a ese juego y a su actuación en él. Schillaci en el primer caso y Suker en el segundo caso, ambos anotaron en ese cruce y se quedaron con el trofeo de goleo.

Así está la tabla de goleadores activos del Mundial 2026:

Estos son los seis aspirantes a quedarse con la Bota de Oro de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA:

Lionel Messi – 8 goles. Kylian Mbappé – 8 goles. Jude Bellingham – 6 goles. Harry Kane – 6 goles. Ousmane Dembelé – 5 goles. Mikel Oyarzábal – 5 goles.

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En el medio de este listado también aparece Erling Haaland (7), pero como no juega más partidos ya no tiene chances de llegar a la línea de los ya alcanzados 8 goles. En el caso de Bellingham, Kane y Messi les falta jugar dos partidos, mientras que a Mbappé, Dembelé y Oyarzabal les queda disputar apenas uno. ¿Quién será el mejor?