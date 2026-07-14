Mientras a nivel colectivo cada selección aspira a ganar el trofeo de campeón, en lo individual los goleadores del Mundial 2026 pelean mano a mano por la Bota de Oro. Las grandes estrellas que han sido parte de esta edición se encuentran en lo más alto de la tabla de anotadores, y hasta su último partido lucharán por ganar el galardón.
Este martes, los aficionados que siguen los sucesos de la Copa del Mundo bajaron de la pelea a varios aspirantes luego de la eliminación de una potencia como Francia. Allí se generó un interrogante sobre las reglas de la tabla de goleo y qué instancias abarca o en qué fases se cuentan los tantos que suman para el listado de artilleros.
Lo cierto es que en semis, más allá de que un equipo queda en el camino y no puede jugar la final, en el partido del tercer puesto sus jugadores siguen peleando por la Bota de Oro. Pese a que con su selección no pueden aspirar a conquistar el título de campeón, sí pueden buscar quedarse con la contienda individual de los anotadores.
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En el caso que tuvo lugar por estas horas, aunque Francia quedó eliminado del Mundial 2026, Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé continúan en carrera por ser campeones de goleo del torneo. Los delanteros tienen 8 y 5 goles respectivamente, y si marcan en el partido del tercer puesto se sumará automáticamente a esa tabla de goleadores.
Este encuentro del tercer puesto podría ser clave para conocer al máximo artillero del Mundial 2026, y no sería la primera vez que pasa. En Italia ’90 y en Francia ’98 los ganadores de la BDO lo hicieron gracias a ese juego y a su actuación en él. Schillaci en el primer caso y Suker en el segundo caso, ambos anotaron en ese cruce y se quedaron con el trofeo de goleo.
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Así está la tabla de goleadores activos del Mundial 2026:
Estos son los seis aspirantes a quedarse con la Bota de Oro de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA:
- Lionel Messi – 8 goles.
- Kylian Mbappé – 8 goles.
- Jude Bellingham – 6 goles.
- Harry Kane – 6 goles.
- Ousmane Dembelé – 5 goles.
- Mikel Oyarzábal – 5 goles.
En el medio de este listado también aparece Erling Haaland (7), pero como no juega más partidos ya no tiene chances de llegar a la línea de los ya alcanzados 8 goles. En el caso de Bellingham, Kane y Messi les falta jugar dos partidos, mientras que a Mbappé, Dembelé y Oyarzabal les queda disputar apenas uno. ¿Quién será el mejor?
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