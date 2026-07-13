Diego Cocca, bicampeón de la Liga MX con Atlas, había regresado al club en agosto de 2025 y lo puso de nuevo en la Liguilla.

El jueves comienza la Liga MX nuevamente y este lunes ya salió a la luz una noticia impactante en la previa al inicio de un nuevo torneo. Atlas informó que Diego Cocca no es más el entrenador de los Rojinegros y el club deberá buscar un reemplazante.

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“Atlas FC informa que, como parte del proceso de reingeniería institucional y deportiva que impulsa la nueva administración del Club, no fue posible concretar un acuerdo para la continuidad de Diego Cocca como Director Técnico del Primer Equipo“, comenzó el comunicado de Atlas en relación a la noticia sobre Diego Cocca.

“Durante las últimas semanas, la institución sostuvo diversas conversaciones con el propósito de alcanzar un entendimiento que permitiera dar continuidad al proyecto deportivo. Sin embargo, pese a la disposición y al esfuerzo de ambas partes, el proceso de negociación no concluyó con la firma del contrato correspondiente“, continuó el mensaje del club de la Liga MX.

Recordemos que el contrato de Diego Cocca finalizó y los nuevos dueños de Atlas debían negociar un nuevo vínculo con el entrenador argentino. Sin embargo, el bicampeón de la Liga MX con los Rojinegros no continuará en la institución.

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El comunicado de Atlas (Atlas)

Este es un duro golpe para los Zorros debido a que, después de varios torneos con malos resultados, Atlas pudo volver a competir en la Liguilla con Diego Cocca y se suponía que el proyecto con el técnico argentino iba en ascenso. El club ahora deberá pasar página.

En relación al posible reemplazante de Diego Cocca, Atlas informó que ya ha conversado con diferentes técnicos: “Como parte de esta nueva etapa institucional, Atlas FC mantiene el proceso para designar al próximo Director Técnico. La institución sostiene conversaciones avanzadas con distintos candidatos y dará a conocer la decisión correspondiente en los próximos días”.

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¿Cuándo debuta Atlas en el Apertura 2026?

Atlas debuta el próximo viernes 17 de julio en el Apertura 2026 contra Club León. El partido está programado para las 19:00hs y se lleva a cabo en el Estadio León y veremos quién comandará a los Rojinegros en la primera jornada.

En síntesis