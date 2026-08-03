Lesión ante Cruz Azul casi retira a Carrasquilla

Justo fue en la final del Clausura 2026 cuando Adalberto Carrasquilla salió lesionado y entre lágrimas parecía que no sólo estaba perdiendo una Copa con Pumas, sino que además podría irse la oportunidad de ir a su primer Mundial con la Selección de Paraguay, algo que al final sí pudo hacer, pero lamentablemente no lo pudo jugar.

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El futbolista auriazul no tuvo ni un minuto en la fase de grupos con su escuadra nacional debido a su lesión. Sin embargo, ya está de vuelta con el cuadro universitario listo para poder tener minutos e ir avanzando en su rehabilitación, por lo que previo a la Leagues Cup estuvo ante los medios y habló de su situación.

Carrasquilla pudo dejar el futbol por su lesión en la final

El “Coco” Carrasquilla mencionó que en caso de que no hubiera sido prudente y se aferrara a estar en la Copa del Mundo y dentro del campo, habría corrido el riesgo de lesionarse a tal grado que su carrera podría haber terminado. Tomando esto en cuenta, reconocer que tuvo mucha madurez para poder enfrentar esta situación.

“Fueron meses difíciles para mí sobre todo por esas ganas de jugar ese torneo que uno tanto desea, pero por parte fui muy maduro, me tocó aceptar el momento que cruzaba, que era una lesión muy importante donde sabía yo que no podía arriesgar de más porque ponía en juego mi carrera y yo creo que en esa parte me di mi tiempo…” Adalberto Carrasquilla

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Ahora, el equipo universitario podrá contar con él y tras el buen arranque que está teniendo el cuadro de Esteban Solari, Carrasquilla estará aprovechando esta nueva oportunidad para poder brindar lo mejor de sí mismo y ponerse a las órdenes del nuevo DT con la idea de poder conseguir los próximos objetivos con el equipo.

En síntesis