Óscar Jiménez se luce con atajada para el Atlante

El conjunto del Atlante regresó a la actividad en la Leagues Cup después de ganar sus primeros tres puntos. Sin embargo, ahora empezó con el pie izquierdo ante el Real Salt Lake con un 1-0, pero aunque el equipo azulgrana había metido el empate, se los anularon. Fue ahí donde Óscar Jiménez evitó el segundo gol antes del medio tiempo.
La atajada de Óscar Jiménez
El conjunto del RSL supuso que los mexicanos irían en busca del gol del empate, después de que les anularan el primero, por lo que al minuto 44 tuvieron una oportunidad. Un centro Sergi Solans que estaba cerca del área, sirvió para el jugador cabeceara, pero ahí estaba el guardameta mexicano para desviar el balón que iba hacia portería.
La pelota fue hacia el arco derecho, pero Jiménez logró meter la mano para evitar el tanto que los pusiera por encima antes de la primera mitad. Llama la atención que el arquero estuviera en banca con la mayoría de sus equipos como América y León, cuando en sus últimos partidos contra el Atlante ha destacado con atajadas como ésta.
¡Atajada de Óscar Jiménez! 🧤— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 9, 2026
Atlante gets away with one! 😮💨
👑 @realsaltlake 1-0 @Atlante 🐴
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Lamentablemente, esta atajada sirvió muy poco para el equipo, ya que al término del encuentro el cuadro azulgrana terminó con un resultado adverso y con el marcador de 4-0 en contra, pero de haber conseguido ese gol que evitó el arquero pudieron terminar con una goleada mayor, incluso antes de la primera mitad.
En síntesis
- Óscar Jiménez atajó un cabezazo de Sergi Solans al minuto 44 del partido.
- Real Salt Lake venció 4-0 al Atlante al término del encuentro en Leagues Cup.
- Atlante sufrió la anulación de su primer gol durante el primer tiempo del juego.