Piojo Herrera se hizo de palabras con el cuarto árbitro tras su expulsión

El Piojo Herrera ya tuvo su primera expulsión como DT del Atlante en la Leagues Cup, pero terminó muy molesto con el cuarto árbitro.

En estos momentos se está llevando a cabo el Real Salt Lake vs Atlante en la Leagues Cup, donde el equipo de la Liga MX mantiene el marcador 1-0 con la desventaja. El problema es que ahora se quedaron sin DT, después de que la árbitra expulsara a Miguel Herrera, de manera aparente por una mala contestación, por lo que el estratega se fue en contra del cuarto árbitro.

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Y es que no se supo con claridad qué fue lo que dijo el “Piojo”, ya que en la imagen sólo se ve que pide una falta. Pero de acuerdo con los comentaristas de Apple TV, el silbante lo habría escuchado decir algo que generó la tarjeta roja. De esta manera, Herrera inmediatamente se acercó a cuarto árbitro y muy molesto le dijo de todo.

¿Qué se dijeron el Piojo Herrera y el árbitro?

En las imágenes se puede ver que se acerca a él y desde antes de llegar le va preguntando “¿Por qué?”. Es ahí donde le silbante despeja todas las dudas y le dice: “Me insultaste e insultaste a ella también”. Ahí le vuelve a decir: ¿No me insultaste? Entonces yo puedo insultarte de aquí a allá?” y lo invita a que se retire del campo.

🟥 Ya expulsaron al Piojo Herrera y vean todo el puto show que hace JAJAJAJA 😂 pic.twitter.com/EpkN2s84ZX — Alee (@ImAleeJeje) August 9, 2026

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“Viniste a hablar conmigo, te expliqué”, vuelve a decir el cuarto árbitro y le reitera que sólo es hablar. Por lo que el Piojo se regresa y le dice “Vas a ver”. Se enoja y lo encara: “¿No te vine a hablar con respeto?” y como el silbante ya no le respondió salió del terreno de juego. Aunque en esta ocasión no se ve claro si en realidad Herrera insultó al juez como lo menciona.

En síntesis