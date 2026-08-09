Tras dejar a Chivas fuera de la Leagues Cup 2026, FC Dallas aprovechó la eliminación para lanzar una provocación en redes sociales que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

Chivas de Guadalajara no estuvo a la altura de las circunstancias en la presente Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito mostró un nivel irregular que terminó complicándolo durante sus primeras presentaciones y lo dejó sin margen de error en el certamen internacional.

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En su debut, el Rebaño Sagrado igualó 1-1 ante Los Ángeles FC y posteriormente perdió en la definición por penales, por lo que solamente consiguió sumar un punto. La situación no era sencilla, pero todavía tenía posibilidades de recuperarse en su siguiente compromiso.

Sin embargo, este domingo llegó otro golpe para el conjunto rojiblanco. Chivas perdió 1-0 frente a FC Dallas y no pudo reaccionar ante el equipo estadounidense, que terminó quedándose con una victoria fundamental para sus aspiraciones en la competición.

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Con estos resultados, el Rebaño Sagrado quedó eliminado de la Leagues Cup 2026 a falta de una jornada para que termine la fase de grupos. De esta manera, el equipo de Gabriel Milito comenzó la temporada de la peor manera y rápidamente se quedó sin uno de los objetivos que tenía para este semestre.

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FC Dallas aprovechó el importante triunfo que consiguió ante Chivas y no tardó en celebrar la eliminación de su rival. El conjunto estadounidense publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente llamó la atención de los aficionados mexicanos y generó numerosas reacciones.

El posteo fue acompañado por una frase muy particular: “Ya Gonzalo”. Esta expresión tiene un significado especial para los aficionados del futbol mexicano y es utilizada desde hace años para burlarse de los seguidores de Chivas. La referencia nació a partir de un video viral que comenzó a circular en redes sociales durante 2015.

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En aquel video aparece un aficionado de Chivas llamado Gonzalo, quien se encuentra llorando desconsoladamente luego de una derrota, mientras está acompañado por sus hijos. En medio de la escena, una persona que se encuentra detrás de cámara intenta tranquilizarlo y le dice la frase que posteriormente se volvió viral: “Ya, Gonzalo, compórtate, te están viendo tus hijos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Leagues Cup 2026?

Chivas todavía deberá disputar un último partido antes de finalizar oficialmente su participación en el torneo. El miércoles 12 de agosto, desde las 20:30 horas de la Ciudad de México, el equipo de Gabriel Milito se enfrentará al Seattle Sounders.

El encuentro ya no tendrá importancia para la clasificación del Rebaño Sagrado, que quedó eliminado de la competencia. Por este motivo, Chivas buscará cerrar su participación con una victoria y comenzar a dejar atrás un inicio de temporada que estuvo muy lejos de las expectativas.

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