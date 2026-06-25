La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo E del Mundial 2026: Así están Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao

Se define un nuevo grupo de la Copa del Mundo 2026. Los teutones son los únicos que llegan a la Jornada 3 con la clasificación en el bolsillo.

Llegó la hora de la verdad en el Grupo E del Mundial 2026. Este jueves desde las 14:00 hs (CDMX) se disputan en simultáneo los últimos dos partidos de la zona: Ecuador vs. Alemania y Curazao vs. Costa de Marfil.

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A diferencia de otros grupos, en este todas las selecciones llegan a la Jornada 3 con chances de clasificar. El único que ya aseguró su boleto como líder pase lo que pase es Alemania, pero Ecuador, Curazao y Costa de Marfil todavía no están en 16avos de final.

La Tricolor todavía no sabe lo que es ganar en esta Copa del Mundo y está obligada a hacerlo contra Alemania para poder obtener la clasificación. Por el otro lado, a Costa de Marfil le bastará con un empate, pero en frente tendrá a un Curazao que sueña con su primer victoria y un histórico pase a la siguiente ronda.

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La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo E del Mundial 2026

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En síntesis