El ente madre del futbol de Norte y Centroamérica actualizó su listado de los mejores equipos de la región según su rendimiento.

Como lo hace habitualmente cada mes en su portal oficial, la CONCACAF dio a conocer su habitual ranking de clubes que integran la confederación. En esta oportunidad, este último lanzamiento dio que hablar entre los fanáticos ya que hubo algunos movimientos en el Top 10.

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La nómina que salió a la luz este martes en horas de la tarde tuvo la particularidad de que Toluca se mantiene como líder del listado. En tanto, Tigres UANL y Cruz Azul cierra un podio 100% mexicano, relegando al resto continente por detrás.

El Top 5 si lo cierran dos equipos de Estados Unidos, con Los Angeles FC e Inter Miami. Nashville completa el trio de la MLS en el 6° puesto y recién en el 7° aparece América. El Top 10 lo completan Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps y Chivas.

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Este listado en los primeros equipos del Ranking dejan a 5 equipos de la Liga MX y 5 conjunto de la MLS, dejando en claro cuáles son las ligar que mandan en la región. El primer equipo por fuera de estas dos ligas que aparece es el Alajuelense de Costa Rica en el puesto 40.

El Top 10 del Ranking CONCACAF de agosto

Toluca (México) – 1,278 puntos Tigres UANL (México) – 1,268 puntos Cruz Azul (México) – 1,264 puntos Los Angeles FC (Estados Unidos) – 1,248 puntos Inter Miami (Estados Unidos) – 1,247 puntos Nashville (Estados Unidos) – 1,234 puntos América (México) – 1,227 puntos Seattle Sounders (Estados Unidos) – 1,222 puntos Vancouver Whitecaps (Canadá) – 1,222 puntos Chivas (México) – 1,220 puntos

¿Cómo se calcula el Ranking CONCACAF de clubes?

Cabe mencionar que el listado tiene una confección particular. Se arma en base al desempeño de los equipos en partidos históricos oficiales domésticos e internacionales en función de sus resultados desde 2017. De esa manera, los clubes se ordenan según su rendimiento a lo largo del año.

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En síntesis