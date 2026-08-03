Hirving Lozano en la mira de LA Galaxy de la MLS

El Chucky no se iría totalmente de la MLS, ya que el conjunto de Los Ángeles Galaxy lo traería de vuelta.

La situación que vivió Hirving Lozano con el San Diego lo dejó fuera de la Copa del Mundo con México, cuando el jugador estaba aún con la posibilidad de ser elegido, temas extra cancha terminaron por hacer que su futuro con la Selección Nacional e incluso en su profesión estuviera en riesgo, por lo que parecía que su carrera había terminado.

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Aunque ya se había mencionado que el futbolista tenía temas de indisciplina e incluso algunas situaciones familiares complejas, el futbolista se mantenía activo en la MLS, pero después de terminar mal con el equipo de SD, el jugador quedó a la deriva y su camino era incierto dentro del futbol, pero ahora le habría salido una nueva oportunidad.

¿Chucky Lozano a LA Galaxy?

De acuerdo con el periodista Tom Bogert, el conjunto de Los Ángeles Galaxy estaría en conversaciones para fichar a “Chucky” Lozano. La transacción estaría un tanto avanzada y sería como préstamo. La misma fuente menciona que hasta ahora no está hecho, pero que va por buen camino como un Jugador Designado, por lo que San Diego tendría una parte del salario que perciba.

La idea es que SD pueda conseguir el préstamo del futbolista por un año, pero con opción de compra. Ante esta situación, habría sido el extremo mexicano, quien ya habría aprobado que se lleve a cabo este movimiento, por lo que faltarían algunos acuerdos entre ambas partes para que se pueda concretar de la mejor manera.

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Con esta posibilidad se espera que Lozano pueda conseguir un resurgimiento en su carrera después de lo difícil que ha sido para él volver a posicionar como uno de los mexicanos más exitosos. De esta manera, se le estaría brindando otra oportunidad que podría aprovechar para verlo en su mejor nivel y tal vez verlo de nuevo con el Tricolor.

En síntesis