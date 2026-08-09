Qué pasa si América pierde, empata o gana con Portland Timbers por la Leagues Cup 2026

Repasa los posibles escenarios del elenco de Guillermo Almada frente a los estadounidenses en la competencia continental.

El Club América se enfrenta a Portland Timbers por la segunda jornada de la Leagues Cup. Tras obtener un triunfo en el debut ante San Diego FC por 3-1, la ilusión de derrotar a otro equipo de la MLS está intacta. A continuación, repasa los posibles escenarios que pueden vivir los dirigidos por Guillermo Almada.

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Qué pasa si América le gana a Portland Timbers

Si América logra la victoria, el camino sigue. Con ese triunfo, se mete directamente en la lucha de los cuatro mejores que siguen en carrera. Aunque todavía quedan algunos partidos por disputarse, las Águilas buscan los tres puntos para no complicarse.

Qué pasa si América empata con Portland Timbers

Ahora, si al finalizar los 90 minutos el marcador sigue igualado, la historia no termina ahí. Se vienen los penales a pura suerte y nervios. Aunque este escenario es el que desea evitar el conjunto americanista que desea un encuentro corto.

Qué pasa si América pierde con Portland Timbers

Por último, si el resultado favorece a Portland Timbers, para América se complica y dificulta el sueño internacional. Perder significa desperdiciar un paso importante de continuar con vida en la competencia. Es el escenario que ningún equipo quiere, pero así funciona este formato de pocas oportunidades donde cualquier error te deja fuera.

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En síntesis