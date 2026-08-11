¿Qué pasa si Tigres gana, empata o pierde ante Vancouver Whitecaps por la Leagues Cup 2026?

El equipo felino sigue soñando con la posibilidad de clasificar a la próxima instancia del certamen internacional.

Desde las 20:00 horas de la Ciudad de México, Tigres recibe a Vancouver Whitecaps por la tercera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El conjunto mexicano afronta un partido clave, ya que necesita sumar para mantener sus posibilidades de avanzar a la próxima instancia del certamen.

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El equipo felino llega invicto después de las primeras dos jornadas, con un empate y una victoria. Ahora buscará cerrar esta fase con otro resultado positivo que le permita meterse entre los cuatro equipos que continuarán en carrera en la competencia.

Por su parte, Vancouver Whitecaps atraviesa una situación completamente diferente. El conjunto de la MLS perdió sus dos partidos anteriores y ya quedó eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que afrontará este encuentro únicamente para cerrar su participación en el torneo.

¿Qué pasa si Tigres gana ante Vancouver Whitecaps?

Si Tigres consigue una victoria, deberá esperar los resultados de los otros partidos para conocer si finalmente logra la clasificación. Actualmente hay cuatro equipos con seis puntos y solamente cuatro conseguirán avanzar a la próxima instancia, por lo que el triunfo no le garantizará automáticamente un lugar.

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¿Qué pasa si Tigres empata ante Vancouver Whitecaps?

En caso de que Tigres empate frente a Vancouver Whitecaps, el equipo mexicano quedará eliminado de la Leagues Cup 2026. El punto obtenido no sería suficiente para meterse entre los cuatro mejores de la fase de grupos.

¿Qué pasa si Tigres pierde ante Vancouver Whitecaps?

Si Tigres sufre una derrota ante Vancouver Whitecaps, también quedará fuera de la competencia. El conjunto felino necesita sumar de a tres para mantener sus posibilidades de avanzar.

En sintesis

Tigres UANL enfrenta a Vancouver Whitecaps a las 20:00 horas por la Leagues Cup.

enfrenta a Vancouver Whitecaps a las 20:00 horas por la Leagues Cup. Tigres UANL quedará eliminado del certamen si empata o pierde ante Vancouver Whitecaps.

quedará eliminado del certamen si empata o pierde ante Vancouver Whitecaps. Vancouver Whitecaps llega al encuentro ya eliminado tras perder sus dos partidos anteriores.