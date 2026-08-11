La leyenda de la Selección Alemana se perderá el juego de este martes ante los 'Felinos'. El motivo de su baja.

Más allá de la trascendencia evidente del encuentro para soñar con la clasificación, el juego de hoy de Tigres tenía el gusto especial de la posible presencia de Thomas Müller. El emblema y referente de Alemania se desempeña para el rival de esta noche de los ‘Universitarios’, aunque finalmente las noticias han cambiado todo el panorama.

Publicidad

En la antesala del compromiso de este martes, se confirmó que la leyenda no está en la delegación de Vancouver Whitecaps para visitar El Volcán esta noche en un ambiente increíble. Thomas Müller no forma parte de la lista de convocados que dio a conocer el DT Jesper Sørensen de cara al viaje a México para el duelo del día de la fecha.

Aunque la expectativa de poder ver al ídolo del Bayern Múnich en Nuevo León era grande, el delantero se perderá el partido por decisión de planificación del cuerpo técnico. Aunque el experimentado atacante se encuentra en óptimas condiciones físicas y sin lesiones, el entrenador determinó que Müller y varias figuras más no vuelen a Monterrey.

La medida del estratega de Vancouver Whitecaps surge a partir de que su equipo ya está eliminado de la Leagues Cup 2026 y no tiene chances matemáticas de aspirar a pasar de fase. El elenco estadounidenses perdió sus dos primeros encuentros en forma consecutiva, tiene 0 puntos, y aunque le gane hoy a Tigres no podrá estar entre los cuatro.

Publicidad

La bronca de Thomas y todo Vancouver [Foto: Getty]

En lo que va de esta Leagues Cup 2026, Thomas Müller no había podido marcar la diferencia para los Vancouver Whitecaps. Venía de jugar 26 minutos en la jornada 1 y 90 minutos en la jornada 2, sin poder aportar goles ni asistencias para cambiar los partidos. De ese modo, será preservado para enfrentar a Tigres UANL en el choque de esta noche.

Además de Müller, Vancouver Whitecaps viajó a Nuevo León sin otros tres habituales titulares, y espera plasmar una alineación con un “mix” con algunas piezas de recambio. Así, Tigres UANL se posiciona como favorito a ganar el partido de esta jornada 3 de la Leagues Cup 2026, por localía, plantel y las bajas en el equipo rival de hoy.