Diego Lainez habló por todos los equipos de la Liga MX y criticó a la Leagues Cup

Los equipos de la Liga MX no la están pasando bien en la Leagues Cup 2026. Solamente cuatro de los 18 participantes mexicanos en el certamen lograron ganar sus dos primeros partidos y un total de 10 ya quedaron eliminados matemáticamente a falta de una jornada.

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Sin embargo, esto no es casualidad para Diego Lainez. El futbolista de Tigres UANL platicó con los medios de comunicación en rueda de prensa en la previa del choque con Vancouver Whitecaps y expuso las desventajas que tiene los equipos de la Liga MX respecto a las franquicias de la MLS en el torneo.

La crítica de Diego Lainez contra la Leagues Cup

“Hay una desventaja, tampoco lo vamos a negar. Es diferente jugar en tu casa, en tu cancha, de local, con tu gente… es muy distinto. Tal es así que hemos visto los últimos resultados en la Concachampions. Los equipos mexicanos que han venido a jugar acá en la Leagues Cup han sido victoriosos (en la Concachampions)”, comenzó diciendo Lainez en conferencia.

Diego Lainez reconoció que @TigresOficial tendrá una ventaja sobre @WhitecapsFC.



“No estamos en igualdad de condiciones, tenemos que aprovechar nuestra localía”.#LeaguesCup pic.twitter.com/8KTanokpsF — PressPort (@PressPortmx) August 10, 2026

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Más adelante, Diego completó: “No estamos en igualdad de condiciones y ahora que hay algún partido acá en México creo que también lo tenemos que aprovechar“. Y cerró: “Tenemos que aprovechar nuestra localía”.

Además, el punto de Lainez no solo se explica en la diferencia de jugar en un campo que el jugador ya conoce, con el apoyo de su gente y el clima del país; sino que además a esto hay que sumarle las horas de viaje en avión, algo a lo que los futbolistas de la MLS no se someten salvo particulares excepciones.

¿Cuándo juega Tigres vs. Vancouver Whitecaps por la Leagues Cup?

El partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps por la Jornada 3 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 se disputará este martes 11 de agosto, desde las 20:00 hs (CDMX), en el Estadio Universitario de la UANL. El equipo Felino necesita un buen resultado para clasificar a los cuartos de final.

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En síntesis