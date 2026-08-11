Este es el panorama para el elenco azulgrana de cara a su visita clave a los 'Loons' en Saint Paul.

El Atlante, uno de los equipos expectantes en la zona de los mexicanos, tendrá un desafío crucial este martes, cuando se enfrente ante Minnesota United en los Estados Unidos. Luego del mazazo de la última fecha, el cuadro azulgrana intentará reponerse en la tercera jornada de la Leagues Cup 2026 y se ilusiona con pasar de ronda.

Publicidad

Los ‘Potros de Hierro’ habían comenzado la campaña con un triunfazo por 1-0 ante Vancouver Whitecaps, pero ahora vienen de caer dolorosamente por 4-0 ante Real Salt Lake. De este modo, ahora se ubican en el 8° puesto de la zona de Liga MX, con 3 puntos, a tres de distancia del último equipo que está clasificando (León, con 6 puntos).

Una cuestión a favor del Atlante para este compromiso es que, a diferencia de ellos que todavía tienen chances matemáticas, su rival de turno ya quedó afuera del torneo. Minnesota United todavía no ganó en el certamen, suma 1 punto de seis disputados, y no posee posibilidad alguna de meterse en la siguiente fase de la competencia.

Atlante, al borde de la cornisa en el torneo [Foto: Getty]

Publicidad

¿Qué pasa si Atlante pierde ante Minnesota United por la Leagues Cup 2026?

En caso de sufrir una derrota hoy contra los ‘Loons’, Atlante quedará eliminado del certamen en esta primera ronda, pues no llegaría a sumar los puntos necesarios. El equipo de Miguel Herrera quedaría con apenas 3 unidades en tres presentaciones, muy lejos de los puestos de clasificación a cuartos de final.

¿Qué pasa si Atlante empata ante Minnesota United por la Leagues Cup 2026?

Si tras los noventa minutos el juego queda igualado, Atlante irá a penales pero quedará eliminado igualmente, sea cual sea el resultado de la tanda desde los doce pasos. Si el conjunto del ‘Piojo’ se impone en penales se despedirá del torneo con 5 unidades, en tanto que si cae en la serie se irá con 4 unidades.

¿Qué pasa si Atlante gana ante Minnesota United por la Leagues Cup 2026?

De lograr una victoria ante los estadounidenses, Atlante mantendrá sus chances de clasificar pero no dependerá de sí mismo. Es que los ‘Potros de Hierro’ tienen a siete equipos adelante que también tienen posibilidades de clasificar. Deberá intentar ganar por la mayor cantidad de goles posible y esperar que quienes lo superan en la tabla pierdan y por cuántos más goles, mejor.

Publicidad

Las posiciones de la Leagues Cup 2026 antes de Atlante vs. Minnesota United: