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Rodrigo de Paul vacuna a Rayados, rinde tributo a Messi y termina amonestado

Rodrigo de Paul arriesgó la tarjeta amarilla tras dedicarle su gol a Messi ante Rayados.

Rodrigo de Paul le anota a Rayados y le dedica gol a Messi
© Sam Navarro/Getty ImagesRodrigo de Paul le anota a Rayados y le dedica gol a Messi

Rodrigo de Paul puso el marcador a favor para el Inter Miami en su segundo partido de la Leagues Cup. En esta ocasión, el argentino consiguió su primer gol en el torneo ante Rayados de Monterrey. Sin embargo, se llevó la tarjeta amarilla después de que se quitara la camiseta para mostrar su apoyo a su compañero, Lionel Messi.

El gran gesto de Rodrigo de Paul con Messi

Y es que fue al minuto 32, cuando el futbolista aprovechó un error de Diego Rossi para robar el balón y conseguir la anotación que abriera el marcador a favor de Las Garzas. Inmediatamente se quitó la camiseta y mostró la 10 de Messi a modo de demostrarle su solidaridad tras la pérdida de su padre Jorge, quien falleció la madrugada de hoy.

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Es por esta razón que el jugador de la Albiceleste no estuvo presente en este duelo, pero de Paul no lo olvidó y se arriesgó a que le sacaran la amonestación siempre y cuando pudiera mostrar su respaldo a su compañero. De esta manera el equipo del Inter Miami se mantiene ganando en el primer tiempo 1-0 sobre los Rayados.

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El comunicado de Inter Miami por la muerte de Jorge Messi

En síntesis

  • Rodrigo de Paul anotó gol para Inter Miami contra Rayados al minuto 32.
  • Tarjeta amarilla para de Paul por mostrar la camiseta 10 de Lionel Messi.
  • Lionel Messi estuvo ausente del partido tras el fallecimiento de su padre Jorge.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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