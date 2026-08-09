Jürgen Damm ofreció disculpas a los mexicanos nacidos fuera del país luego de las críticas que recibió por sus comentarios durante su debut como analista en el partido entre Chivas y Dallas por la Leagues Cup.

Jürgen Damm, exfutbolista mexicano que pasó por equipos como Tecos, Pachuca, Tigres UANL, América y Atlético de San Luis, comenzó una nueva etapa después de su retiro de las canchas. El exjugador decidió incursionar en los medios de comunicación y tuvo la oportunidad de debutar como analista de televisión durante la transmisión del partido entre Chivas y Dallas por la Leagues Cup.

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Sin embargo, su primera experiencia frente a las cámaras no estuvo exenta de polémica. Durante el encuentro, Damm realizó un comentario sobre la nacionalidad de algunos futbolistas mexicoamericanos, entre ellos Brian Gutiérrez y Daniel Aguirre, al señalar que solamente eran mexicanos aquellos jugadores nacidos en México.

Sus declaraciones rápidamente generaron críticas en redes sociales, especialmente entre aficionados que cuestionaron sus palabras y la manera en la que se refirió a los futbolistas mexicanos nacidos fuera del país. La repercusión del comentario llevó al exjugador a pronunciarse públicamente y aclarar su postura.

Jürgen Damm pidió disculpas en sus redes

A través de sus redes sociales, Damm reconoció su error y ofreció disculpas a los mexicanos nacidos fuera del territorio nacional. “Quiero pedir de corazón una disculpa a todos los mexicanos nacidos fuera de México por mi desafortunado comentario durante la transmisión del partido Chivas vs Dallas de la Leagues Cup en el que afirmé que solamente son mexicanos los nacidos en México”, expresó el exfutbolista.

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Además, Damm aseguró que convertirse en analista de televisión es uno de sus grandes objetivos después de su carrera como futbolista y dejó claro que no quiere desaprovechar la oportunidad que recibió. “Mi sueño post futbolista siempre ha sido convertirme en analista de la TV y hoy que tengo esta gran oportunidad no quiero desaprovecharla por un error que cualquiera podría cometer”, manifestó en su mensaje de disculpas.

Y siguió: “Prometo ser más prudente y estudiar a fondo nuestra Constitución mexicana para no volver a cometer un error como este. Pero eso no cambia mi postura sobre Chivas, Pumas y Cruz Azul: si hablamos de grandeza deportiva, los títulos son los que hablan. Y los datos muestran que en los últimos 27 años estos tres clubes apenas sumaron tres títulos de Liga MX, la misma cantidad que América o Tigres consiguieron en apenas un año y medio”.

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Por último agregó: “Sé que en los medios muchas veces se busca quedar bien con determinados equipos y evitar decir las cosas como son. Yo quiero que mi sello sea otro: hablar con la verdad, respaldado por datos y estadísticas. La grandeza deportiva no se mide por popularidad ni por vivir del pasado; se demuestra dentro de la cancha, con títulos y resultados”.

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