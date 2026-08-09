Afición explota contra Mikel Arriola: Abucheos por el no descenso en la Liga MX

Los seguidores aprovecharon la presencia de Mikel Arriola en el Estadio Azteca para abuchearlo y pedirle ascenso en la Liga MX.

Este domingo la Selección Mexicana Sub 20 se coronó campeón del Premundial de la Concacaf en el Estadio Azteca, por lo que el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, estuvo presente en la premiación. Fue ahí donde toda la afición mexicana se le fue encima.

Publicidad

🗣️ "ASCENSO, ASCENSO, ASCENSO"



😱 ¡LA AFICIÓN ABUCHEA A MIKEL ARRIOLA EN LA PREMIACIÓN DEL PREMUNDIAL!



🇲🇽 EL AZTECA PIDE EL REGRESO DEL ASCENSO Y DESCENSO EN LA LIGA MX pic.twitter.com/HERZ7XxLeA — Futbol Picante (@futpicante) August 10, 2026

Y es que hay que recordar que en los últimos días dio a conocer unas declaraciones en donde dejó claro que la Liga de Expansión MX sólo forma parte del desarrollo de futbolistas, respecto a que ya no habrá descenso y ascenso en la Liga MX.

Afición inconforme con el No Descenso en la Liga MX

Algunos clubes de la “Liga de Plata” se han estado manifestando en contra de ello e incluso han recibido multas económicas por ello. Entonces los aficionados cuando lo vieron en el Coloso de Santa Úrsula lo abuchearon y empezaron a gritarle “ascenso, ascenso”.

Publicidad

Ni te hagas pendejo, la afición se hizo escuchar. QUE VUELVA EL ASCENSO Y DESCENSO Y VAS Y CHINGAS A TU MADRE 🖕🤬🖕pic.twitter.com/pcHDjfsW7P — Julio César (@JunglaRodriguez) August 10, 2026

De esta manera, el dirigente no tuvo reacción alguna al respecto, pero fue a sus redes sociales a dar las felicitaciones al conjunto Tricolor por lo obtenido. Ante ello, los demás seguidores aprovecharon esta plataforma para hacerle llegar todo tipo de críticas.

Los aficionados no están contentos con las decisiones que ha tomado recientemente la FMF, sumando el respaldo que tuvieron ante la FIFA y Gianni Infantino con la idea de privatizar el Mundial y ahora también están pidiendo su salida.

Publicidad

En síntesis