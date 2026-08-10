Óscar Perea reveló qué sintió al convertir su primer gol en su debut con el América

Óscar Perea debutó con el América y en el mismo partido anotó su primer gol con Las Águilas en el triunfo ante Portland Timbers.

Óscar Perea debutó este domingo con el América y también hizo su estreno en la portería rival. Las Águilas le ganaron por 3-1 a Portland Timbers por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 y el delantero colombiano convirtió el tercer gol del encuentro.

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El joven de 20 años, cedido del Racing de Estrasburgo, aprovechó un contragolpe en los minutos finales para anotar su primer gol con el América. Después del triunfo del equipo de Guillermo Almada, el colombiano contó sus sensaciones en pláticas con TUDN.

“Primero que todo darle gracias a Dios y al equipo por el triunfo que dimos hoy. Obviamente estoy muy contento por el debut y con gol. Es una jugada en la que el balón quedó picando. Sé la experiencia que tiene Henry Martín, sabía que me la iba a tocar y me quedó la oportunidad y pude lograr marcar”, comentó el colombiano.

¡El debut soñado para Óscar Perea! 🔥⚽️🔥 pic.twitter.com/takl0lBGZU — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2026

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“Creo que el gol me da mucha confianza. Primero, estoy muy contento por el resultado y espero seguir así con el equipo. Ya sabía la magnitud del equipo al que venía, entonces creo que es normal y esto no es nada para lo que es América. Muy contento porque desde mi llegada al Club América, los compañeros me han brindado un amor impresionante, un cariño, un acompañamiento y en el gol se notó todo ese amor que me tienen”, concluyó Óscar Perea.

Después de unos días de entrenamiento, el delantero de 20 años hizo su debut oficial con el América y en el mismo partido logró anotar su primera anotación. Las Águilas aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, pero todavía les falta por disputar un juego.

Detalles del contrato de Óscar Perea

Óscar Perea inició bien su andadura en Coapa, pero todavía tiene mucho para demostrar. El colombiano está a préstamo hasta junio de 2027 y América cuenta con una opción de compra, aunque no trascendió la cifra que debería desembolsar el club para comprar al jugador.

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En síntesis