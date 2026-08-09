México vs. Estados Unidos: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la final del Campeonato Sub-20

El Tri recibe al seleccionado americano en el Estadio Banorte con un objetivo común: el título.

La Selección Mexicana se juega el título del Campeonato Sub-20 de Concacaf este domingo 9 de agosto ante Estados Unidos en el Estadio Banorte de Ciudad de México. Ambos combinados ya aseguraron su lugar en los Juegos Olímpicos de 2028, pero buscarán coronar el torneo con la obtención del trofeo.

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Hugo Camberos es una de las figuras de México (@miseleccionsubs)

A qué hora comienza la final

México, Costa Rica, Guatemala : 17:00 hs

: 17:00 hs Perú, Colombia, Ecuador : 18:00 hs

: 18:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 19:00 hs

: 19:00 hs Argentina, Uruguay: 20:00 hs

Dónde ver México vs. Estados Unidos por la final del Campeonato Sub-20

Los aficionados tendrán dos opciones para ver en directo la final entre México y Estados Unidos en territorio mexicano. ESPN transmitirá el partido para la televisión, mientras que Disney+ Premium aparece como alternativa de streaming.

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Alineaciones probables

México: Liceaga; Echilvestre, Hernández, Alfaro, Orozco; Cedillo, Simeone, Sigala, Camberos, Sandoval, Ramírez.