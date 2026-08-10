Aunque todavía falta una jornada de la fase de grupos, hay conjuntos mexicanos que ya saben que no podrán avanzar a los cuartos de final. Aquí te contamos cuáles son.

La segunda jornada de la Leagues Cup 2026 llegó a su fin y un importante puñado de equipos de la Liga MX ya quedaron matemáticamente eliminados en fase de grupos a falta de que se dispute la última fecha.

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No es un secreto que para los equipos mexicanos este campeonato no es prioritario, pero el dominio de la MLS en la presente edición está siendo muy marcado. Para tomar dimensión, un total de nueve clubes de la Liga MX no pudieron sumar ni un solo punto, mientras que del lado de Estados Unidos solamente Vancouver Whitecaps figura con cero unidades.

Este panorama provocó un total de 10 eliminaciones matemáticas de equipos de la Liga MX a falta de la última jornada. En esta lista resaltan Chivas y Pumas, dos conjuntos con planteles plagados de futbolistas de renombre como para esperar algo más.

Chivas es uno de los eliminados de la Liga MX (Getty Images)

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Los 10 equipos de la Liga MX que ya fueron eliminados de la Leagues Cup

Atlas

Atlético de San Luis

Chivas de Guadalajara

Necaxa

Puebla

Xolos de Tijuana

Pachuca

Pumas UNAM

Querétaro

Santos Laguna

Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026

En síntesis

10 equipos de Liga MX están matemáticamente eliminados de la Leagues Cup 2026.

están matemáticamente eliminados de la Leagues Cup 2026. Nueve clubes mexicanos tienen cero puntos, contra solo uno de la MLS.

tienen cero puntos, contra solo uno de la MLS. Chivas y Pumas destacan en la lista de equipos eliminados del torneo.