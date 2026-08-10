La segunda jornada de la Leagues Cup 2026 llegó a su fin y un importante puñado de equipos de la Liga MX ya quedaron matemáticamente eliminados en fase de grupos a falta de que se dispute la última fecha.
No es un secreto que para los equipos mexicanos este campeonato no es prioritario, pero el dominio de la MLS en la presente edición está siendo muy marcado. Para tomar dimensión, un total de nueve clubes de la Liga MX no pudieron sumar ni un solo punto, mientras que del lado de Estados Unidos solamente Vancouver Whitecaps figura con cero unidades.
Este panorama provocó un total de 10 eliminaciones matemáticas de equipos de la Liga MX a falta de la última jornada. En esta lista resaltan Chivas y Pumas, dos conjuntos con planteles plagados de futbolistas de renombre como para esperar algo más.
Chivas es uno de los eliminados de la Liga MX (Getty Images)
Los 10 equipos de la Liga MX que ya fueron eliminados de la Leagues Cup
- Atlas
- Atlético de San Luis
- Chivas de Guadalajara
- Necaxa
- Puebla
- Xolos de Tijuana
- Pachuca
- Pumas UNAM
- Querétaro
- Santos Laguna
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Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026
En síntesis
- 10 equipos de Liga MX están matemáticamente eliminados de la Leagues Cup 2026.
- Nueve clubes mexicanos tienen cero puntos, contra solo uno de la MLS.
- Chivas y Pumas destacan en la lista de equipos eliminados del torneo.