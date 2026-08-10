La temporada del futbol mexicano comenzó de la mejor manera para uno de los gigantes del país. América ha estado a la altura de las circunstancias en cada uno de los partidos que disputó y mostró un rendimiento que ilusiona a sus aficionados. El equipo dirigido por Guillermo Almada es líder e invicto con 7 puntos en la Liga MX, dejando buenas sensaciones en este comienzo de campeonato.

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Además, las Águilas también tuvieron un gran arranque en la Leagues Cup, donde consiguieron ganar sus dos primeros partidos y quedaron muy cerca de conseguir la clasificación a los cuartos de final. El conjunto azulcrema volvió a demostrar que quiere ser protagonista en cada competencia que disputa y que está dispuesto a pelear por los títulos.

Con la llegada del entrenador uruguayo se pudo ver un cambio importante dentro del equipo. A los futbolistas se los ve comprometidos con la idea de juego y, además, Almada les ha dado un lugar importante a los jóvenes surgidos de las fuerzas básicas del club, quienes respondieron de la mejor manera cada vez que tuvieron la oportunidad de jugar.

En las últimas horas, el periodista de ESPN Jorge Pietrasanta que es reconocido aficionado de Chivas, sorprendió al elogiar el funcionamiento de Las Águilas y, al mismo tiempo, lanzar una dura crítica contra el Rebaño Sagrado y Pumas.

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“Hay que ganar los partidos y no hacer ridículos como Pumas y Chivas”, comentó. Además, Pietrasanta dejó en claro que le está gustando lo que está mostrando el conjunto de Guillermo Almada: “Me gusta cómo juega el América”. El periodista de ESPN se mostró sorprendido con el rendimiento de Las Águilas bajo las órdenes del entrenador uruguayo.

🗣️ "Hay que ganar los partidos y no hacer ridículos como Pumas y Chivas"



🗣️ "Me gusta cómo juega el América"



🤯 @J_Pietra sorprendido con las Águilas de Guillermo Almada pic.twitter.com/WTkXzhloAq — Futbol Picante (@futpicante) August 10, 2026

¿Qué se le viene al América?

El próximo jueves 13 de agosto, América cerrará su participación en la Leagues Cup ante Austin FC, desde las 18:30 horas de la CDMX, en un partido en el que buscará asegurar su clasificación a la próxima fase del certamen. Las Águilas llegan con la confianza en alto y con el objetivo de mantener el buen momento que atraviesan tanto en la Liga MX como en el torneo internacional.

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