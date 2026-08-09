Diego Reyes, canterano de América, jugará la Copa Libertadores 2026 con Flamengo

El delantero de 18 años fue registrado por el Mengao para disputar los octavos de final. Es el primer jugador mexicano en la historia del club brasileño.

La Copa Libertadores 2026 puede marcar un precedente en la historia del futbol mexicano de la mano de Diego Reyes. El delantero de 18 años del América se encuentra cedido en Flamengo y acaba de ser registrado por el Mengao para los octavos de final del certamen Conmebol.

Publicidad

Este es un paso importante de cara a su posible debut con el primer equipo. En caso de que suceda, Reyes se convertiría en el primer jugador mexicano de la historia en jugar para Flamengo, vigente campeón de la Libertadores.

Diego Reyes puede debutar con el primer equipo de Flamengo (@diegolreyes)

Cabe recordar que el préstamo de Reyes es hasta diciembre de 2026, por lo que tiene un margen de cuatro meses más para sumar sus primeros minutos con la playera del Mengao antes de regresar a Coapa.

Publicidad

Lorran, João Vitor, Isaac Gomes y Luiz Guilherme fueron los otros cuatro juveniles que registró Flamengo junto a Diego Reyes en la Copa Libertadores. El rival del Mengao en octavos de final será Cruzeiro y se espera una llave sumamente luchada.

¿Cuándo juega Flamengo los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Partido de ida : miércoles 12 de agosto a las 18:30 horas (CDMX)

: miércoles 12 de agosto a las 18:30 horas (CDMX) Partido de vuelta: miércoles 19 de agosto a las 18:30 horas (CDMX)

Diego Reyes va por el título con la Selección Mexicana Sub-20

El joven atacante Diego Reyes es uno de los integrantes de la Selección Mexicana Sub-20 que disputará la finaldel Campeonato de Concacaf ante Estados Unidos este mismo domingo.